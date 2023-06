Cascallares y Fabiani junto a los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown en su día

En el Día Nacional del Bombero y la Bombera Voluntaria, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron una reunión conmemorativa junto a los Bomberos Voluntarios de Alte Brown en la que les agradecieron por el “enorme trabajo cotidiano que realizan al servicio de los vecinos y vecinas de nuestro distrito”. La jornada se llevó adelante en la sede ubicada en la avenida San Martín N° 1107, donde las autoridades fueron recibidas por el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Ricardo Sánchez, y el comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown “Libertador General Don José de San Martín”, Eduardo Bertelli. En ese marco, Cascallares y Fabiani entregaron banderas de flameo para los cuarteles del distrito y compartieron una chocolatada junto al plantel de Bomberos y Bomberas e integrantes de la Comisión Directiva. “Enviamos nuestro más afectuoso saludo a los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, de Glew, Longchamps, Adrogué, del Parque Industrial de Burzaco y de Claypole en su día”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, agregó que “desde el inicio de nuestra gestión establecimos una Retribución Mensual Automática y Directa para que los Bomberos puedan cubrir sus gastos operativos, incorporar equipamiento y además realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para el personal”. Por su parte, Juan Fabiani sostuvo que “es siempre una alegría honrar a estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad y vocación, cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de los vecinos y vecinas del distrito”. De la reunión participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el presidente de la Comisión de Prevención y Seguridad Ciudadana, concejal Martín Borsetti; el director General de Asistencia Crítica, Cristian Albeda; el director de Defensa Civil, Nazareno Roselli, y la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi.

Both comments and pings are currently closed.