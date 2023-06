“La Corte se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias”

Apenas conocido el veto a la reelección del gobernador de San Juan, el Presidente cuestionó a la Corte Suprema por su decisión y afirmó que “lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige”.

