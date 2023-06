En junio zoonosis realiza operativos de castración en instituciones de José Marmol

El Municipio de Almirante Brown informó que, durante todo el próximo mes de junio, el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis realizará operativos de castración de perros y gatos en instituciones barriales de la localidad de José Mármol. Los animales castrados también serán vacunados contra la rabia. En el marco del programa de castraciones gratuitas que lleva adelante el Municipio, en el mes de junio las y los vecinos del distrito podrán castrar a sus animales en diferentes clubes e instituciones de la mencionada localidad. Está previsto que, para cada una de las jornadas de castración, en los lugares establecidos, se otorgará un total de 50 turnos. Para ello, las y los vecinos deberán registrar a sus perros y gatos a partir las 7.30 horas. Se atenderá solo por orden de llegada y con el animal presente. Según se indicó, los animales castrados también podrán aplicarse la vacuna antirrábica. “Seguimos sumando nuevos operativos gratuitos de castración para nuestros perros y gatos. En junio el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis descentralizará parte de su trabajo en diversas instituciones barriales de la localidad de Mármol y llegará también con la vacunación a los animales castrados”, señaló Mariano Cascallares. En tanto, añadió que las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos “son una prioridad para Almirante Brown”, de allí que el objetivo es replicar la iniciativa cada vez en más sectores del distrito. Desde la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, recordaron que los animales deben tener ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Además, es obligatorio trasladar a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebolla). Y llevar una manta para cada animal. Hembras preñadas o en celo se castran igual, siempre a partir de los cinco meses de edad. Si bien en el mes de junio los operativos tendrán lugar en Mármol, próximamente se extenderán a las localidades de Burzaco, Malvinas Argentinas, Longchamps y Adrogué entre otras. Las jornadas de castración se realizarán en las siguientes fechas y lugares: -El jueves 1° de junio, en el Club Fragata Sarmiento, calle Mitre 3258. -El viernes 2 de junio, en el Club Unidos de Mármol, calles Canale y Corrientes. – Los días 5 y 6 de junio, en la Sociedad de Fomento San Martín, calle Sáenz Peña 1291, esquina Ramírez. – El miércoles 7, jueves 8 y viernes 9, en el Club El Fogón, calle Mitre 2250. – Los días 12, 13 y 14, en el Club Social y Deportivo Mármol, calle King 957. – El jueves 15 y viernes 16 de junio, en el Club Cultural Mármol, calle Amenedo 2283. -El miércoles 21, jueves 22, y viernes 23 en el Club Integración y Cultura, calle Conscripto Bernardi 3735. -Los días 26, 27 y 28 en la Sociedad de Fomento Bouchard, calle Tucumán 1097. -El jueves 29 y viernes 30 en la Capilla de Belén, calle Blasco Ibáñez 118.

