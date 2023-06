Luz más cara: autorizaran los aumentos a Edenor y Edesur

El Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios a aplicar a partir de las 0 horas del 1 de junio para los usuarios residenciales nivel 1, 2 y 3 por las empresas distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Edenor y Edesur, a través de las resoluciones 423/2023 y 424/2023 publicadas en el Boletín Oficial. ¿Cuánto subirá la luz en el AMBA? Para el nivel 1, el de mayores ingresos, el aumento promedio será de 36%; para el nivel 3, de ingresos medios, será de 24%; y en el nivel 2, usuarios de menores de ingresos, no habrá incrementos. En relación con el cuadro vigente hasta hoy, la tarifa media de la categoría residencial nivel 1 aumenta en promedio un 11% en ambas distribuidoras, pero para los usuarios generales G1 el incremento es de 41% en Edenor y 38% en Edesur, para los G2 es de 32% y 29% respectivamente, y para los G3 de 27% y 24%. Por su parte, las facturas de los usuarios T2 aumentan en promedio 26% en Edenor y 22% en Edesur; las de los T3 baja y media tensión lo hacen entre 23% y 13% en la zona norte del AMBA y entre 20% y 9% en la zona sur. Los Grandes Usuarios de la Distribuidora (Gudis), con demandas mayores a los 300 kilovatios (kW) aumentan en baja tensión un 12% en ambas distribuidoras, y en media tensión un 6% en Edenor y un 5% en Edesur. Las facturas medias antes de impuestos aumentan en promedio un 36% en las dos compañías. El ENRE subrayó que “los usuarios del nivel 2 pagarían en promedio un 64% menos que los del 1, en el caso de Edenor, y un 63% menos en el de Edesur”. Además, señaló que “para las Entidades de Bien Público y para el cálculo de la tarifa social, deberán tener en cuenta el cuadro tarifario que corresponde al nivel 2”. En el caso del nivel 3, respecto del cuadro vigente, el aumento promedio será del 24%, en ambas distribuidoras. Así, estos usuarios, hasta el R4, pagarían en promedio un 66% menos que los del nivel 1, siendo este porcentaje decreciente en la medida que aumentan los consumos hasta llegar al 11% promedio. La resolución también precisó que, con estos nuevos cuadros, la tarifa media de Edenor se ubica en el orden de los $ 21,855 por kWh, y la de Edesur, en $ 21,379.

