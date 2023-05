Junio llega con aumento en el transporte publico

Llega el mes de junio y su aparición trae algunos aumentos al bolsillo en el AMBA. Este jueves se incrementarán los precios de los colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con la referencia de la inflación que publica el Indec para elevar los valores. El aumento para el transporte público será de 8,6%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires de abril. Con la nueva actualización, el mínimo de colectivo estará en $46,35 y el de tren en $22,51, aunque depende de la línea de dicho transporte. Pese al golpe al bolsillo, se mantiene el 55% de descuento para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE. En estos casos, el mínimo pasará a ser de $20,85. En línea con el incremento de las tarifas, el saldo negativo de la SUBE también se actualizará y quedará en $185,40. Como ocurre habitualmente, la cifra es seleccionada por ser cuatro boletos mínimos de transporte. Actualmente, el límite máximo para tener en la tarjeta es de $4800. Aumento de los precios del boleto de colectivos: ¿cuáles son las nuevas tarifas? Entre 0 y 3 km: costará $46,35.

Entre 3 y 6 km: $51,63.

Entre 6 y 12 kilómetros: $55,61.

Entre 12 y 27 km: $59,58.

Más de 27 km: $63,55.

