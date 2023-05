Construyen 4,2 kilometros de colectoras para el transito en el Camino de Cintura

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, anunció que la obra de renovación integral de la Ruta 4 o Camino de Cintura a lo largo de más de 13 kilómetros en nuestro distrito incluye la construcción de 4,2 kilómetros de colectoras para agilizar el tránsito vehicular en todo ese tramo de la autovía. Se trata del sector comprendido desde la Rotonda de Los Pinos hasta la calle Capitán Moyano, en el límite entre Almirante Brown y Lomas de Zamora. Allí las colectoras se ubicarán a ambos lados de la ruta para concentrar todo el tránsito del transporte automotor de pasajeros y de los vehículos que realizan la circulación urbana en los barrios y localidades que atraviesan la traza. Mientras tanto, en los carriles centrales de la Ruta 4 -que se repavimentan con hormigón armado- se priorizará el tránsito rápido agilizando el paso por toda esa zona de Almirante Brown. Las intersecciones se construirán con cruces semafóricos que estarán sincronizados para permitir la circulación fluida evitando las demoras que sí pueden registrarse en algunos tramos de las colectoras. Mariano Cascallares añadió que “también vamos a repavimentar y a realizar mejoras integrales en las colectoras que ya existen en el tramo de la Ruta 4 comprendido entre las rotondas de El Vapor y Los Pinos, donde se está finalizando además la obra del Viaducto de 1.207 metros de extensión que realiza el Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce Gabriel Katopodis”. Por otra parte, la renovación integral de la avenida Monteverde o Camino de Cintura avanza a todo ritmo con intervenciones en diferentes puntos, desde la avenida Donato Álvarez, en el límite con el partido vecino de Quilmes, hasta la avenida Fragata Capitán Moyano, en conexión con Lomas de Zamora, abarcando una extensión total de 13,3 kilómetros. Las mejoras incluyen la readecuación de todo el sistema hídrico para prevenir anegamientos e inundaciones, la construcción de dársenas de hormigón para las paradas de los colectivos -lo que brindará mayor seguridad vial y mejorará la circulación- y la refacción integral del Puente de Claypole con una puesta en valor de su estructura vial. Dichos trabajos ya se están ejecutando en forma articulada con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, e incluyen también la instalación de luces con tecnología LED, semaforización y señalización horizontal y vertical, entre muchos avances más para mejorar la transitabilidad y circulación en esta zona de gran tránsito vehicular. En la zona del Viaducto de Ruta 4, en tanto, las obras actualmente se concentran en terminar los trabajos en la rotonda para que pueda ser habilitada en las próximas semanas, además del soterrado de los cables de luz, agua y telefonía. Por último, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, destacó la “articulación y el apoyo del Gobierno Nacional y Provincial” para la concreción de “numerosas obras históricas en todos los rincones de Almirante Brown, las cuales tienen como principal objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

