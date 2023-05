Alarma por el pico de casos de bronquiolitis: “Es grave”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró este domingo que la que “la situación actual del pico de casos de bronquiolitis es grave, porque llega con muchos casos y varias semanas adelantando”. En su cuenta oficial de Twitter, Kreplak explico: “Lo sabemos porque pasó en hemisferio norte en la última temporada y porque ya lo empezamos a ver en nuestro país. Pasa en todos lados. No solo en la provincia” . “Vemos que para la semana 19, segunda de mayo de este año, los casos ya están por encima de la semana 27 de 2022 que corresponde a la primera de julio”, analizó el responsable de la cartera sanitaria del gobierno de Axel Kicillof. En otro tuit el funcionario puntualizó que “si se desagrega, separado en edades, vemos que los casos en niños y niñas de 6 a 23 meses tuvieron un considerable incremento desde la primera semana de abril. Muy adelantado para esta temporada y vamos a tener más casos”. “Esto se da en un contexto nacional de falta de pediatras. En la provincia, reforzamos los hospitales, pusimos los servicios a disposición de esta situación y además lanzamos un plan de incentivo para que profesionales se vuelquen a la exclusividad de la pediatría”, concluyó el ministro. La semana pasada Kreplak había advertido que “estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro”, tras alertar sobre la gravedad de esta enfermedad respiratoria en bebés y menores de 2 años. En esa oportunidad, el funcionario explicó que este pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, por lo que “hay una falta de anticuerpos en los nenes y hay más nenes susceptibles de lo que debiera haber año tras año”. Por su parte, Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, había señalado que “durante la última semana han estado aumentado los casos en la provincia un 20%” y recomendó “una vacunación completa para niños y adultos” y potenciar “medidas de cuidado”.

Both comments and pings are currently closed.