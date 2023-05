Vuelve la Feria de Productores Rurales a la granja educativa municipal

El Municipio de Almirante Brown anunció que este sábado 27 de mayo entre las 10 y las 16 horas vuelve la Feria de Productores Rurales al predio de la Granja Educativa Municipal en la avenida Juan B Justo N° 1000 de Ministro Rivadavia. Efectivamente, la Secretaría de Producción, Empleo y Formación browniana indicó que en la oportunidad se comercializarán frutas, verduras, huevos, flores y demás productos generados en nuestra región por las y los productores locales y rurales. En los stands también se ofrecerán quesos, miel, embutidos, conservas y licores de elaboración regional, macetas y plantines. “Es momento más que nunca de darle impulso a estas políticas públicas para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos, por lo que las y los esperamos este sábado en la Granja Educativa Municipal para aprovechar las oportunidades que brinda la Feria de Productores Rurales”, indicó Mariano Cascallares. Mientras tanto, desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani agregaron que el tradicional paseo browniano se encontrará disponible este sábado con atracciones para toda la familia. Vale destacar que la Feria de Productores Rurales ofrece productos de calidad a precios accesibles ya que justamente su sistema de comercialización evita las intermediaciones llevando los productos desde su origen al consumidor.

