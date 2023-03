Construiran un edificio tecnologico en el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown

En lo que significa un nuevo avance histórico, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) firmó un convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para la construcción de un Centro de Desarrollo Científico y Tecnológico dentro del predio de la Quinta Rocca, donde además se levanta el primer módulo de aulas, se refacciona la antigua casona y se crea la nueva estación ferroviaria entre Burzaco y Longchamps. La actividad fue encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de la Nación, Daniel Filmus; Mariano Cascallares y el rector de la UNAB, Pablo Domenichini, a metros de donde se construye el primer módulo aulico, en lo que será el futuro campus de la casa de altos estudios en la localidad de Burzaco. A partir de la creación de este nuevo edificio de “Innovación, Desarrollo e Investigación (I+D+i) tecnológica”, la UNAB se propone que pueda brindar soluciones al sector socio productivo local y a la realización de actividades de vinculación tecnológica, asistencia técnica y transferencia de tecnología mediante el trabajo articulado del ecosistema innovador local. La obra que se realizará en el marco del programa nacional “Construir Ciencia” contempla más de 1.700 metros cuadrados de superficie (1.493 metros cuadrados cubiertos y 218 semicubiertos) y cuenta con el apoyo de la Unión Industrial de Almirante Brown y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB). En este sentido, se ubicará a metros del nuevo edificio de aulas y tendrá un total de tres plantas destinadas a la investigación y la transferencia tecnológica. Se prevé la creación de laboratorios para el desarrollo avances 3D, uno vinculado a la energía y otro a la química y los alimentos; un auditorio para seminarios y capacitaciones, una incubadora de proyectos, oficinas administrativas, buffet y estacionamiento. “Quiero agradecer a todas las partes involucradas: a la UNAB, al sector productivo y a los Gobiernos Nacional y Provincial porque gracias al trabajo conjunto estamos dando pasos muy grandes y concretos para que nuestra querida universidad empiece a cumplir un rol muy importante en nuestra comunidad”, destacó Mariano Cascallares. Filmus, en tanto, sostuvo que “necesitamos más científicos, investigadores y profesionales pero también necesitamos avanzar en el conocimiento”. Y continuó: “No solo el conocimiento básico sino también territorial con las necesidades regionales y el impacto en los que viven alrededor. La universidad genera un impacto en toda la región, transforma los espacios y el tejido urbano”. Finalmente, Domenichini subrayó que “es una jornada muy importante para nuestra universidad y agradecemos la presencia y el apoyo del ministro Daniel Filmus para concretar la construcción del edificio de nuestro Centro Tecnológico I+D+i que cumplirá una de las misiones claves de la universidad como es el impulso de la innovación, la investigación aplicada y la transferencia tecnológica al sector productivo de Almirante Brown y la región”. Participaron de la actividad también el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis, y secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.