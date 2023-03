Aumentó el salario mínimo, vital y móvil: ahora es de $80.342

Tras una cumbre que mantuvieron varios representantes gremiales y empresarios se acordó este martes un aumento del 26,6% para el salario mínimo, vital y móvil —a pagarse en tres cuotas. Cabe destacar que la primera será de 15,6%, en el mes de abril; 6%, en mayo, y 5%, en junio. De este modo, habrá una suba y pasará de $69.500 en marzo a $87.987 en junio. El acuerdo se alcanzó durante la reunión del Consejo del Salario convocada por el Ministerio de Trabajo. Por este motivo, se puede precisar que la determinación contó con el voto afirmativo de todos los empresarios presentes y 14 positivos de los trabajadores. Asimismo, la CTA Autónoma votó en contra y la CTA de los Trabajadores se abstuvo. Como parte del acuerdo, fijaron la fecha de la nueva revisión para el 15 de julio. Se espera que se reúnan para evaluar el avance de la inflación.

