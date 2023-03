Padres de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt concentran frente al municipio de Lomas reclamando el inmediato inicio de clases

Madres y padres de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt nos concentran hoy a las 10am frente al municipio de Lomas de Zamora reclamando el inmediato inicio de clases. Desde el 10 de Marzo las clases estan suspendidas por problemas de infrastructura y no hay novedad de solución. Comunicado: Somos madres y padres que tenemos a nuestros hijos e hijas inscriptos en la escuela primaria N91 de Lomas de Zamora la cual integra la Unidad Académica de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt. Realizamos este comunicado porque estamos preocupados por la prolongada suspensión de las clases en dicha escuela. Desde el día 10 de marzo que están suspendidas las clases por problema de infraestructura vinculados a la conexión de agua. Esto es un problema en primer lugar para los niños y niñas que están perdiendo valiosos días de formación académica por un lado, pero también de socialización, porque para la mayoría, la escuela es el principal lugar para desarrollar vínculos y lazos con pares provenientes de diversos núcleos familiares. Y en segundo lugar es un problema para las familias, que también en muchos casos hemos organizado nuestra rutina diaria alrededor del horario escolar. Desde 2018 las autoridades del ENAM vienen presentando pedidos ante el Consejo Escolar para reparar baños sin que haya respuestas por parte de la autoridades responsables. En febrero de este año también fueron advertidos de que estaba en peligro el inicio de clases y nuevamente no hubo respuesta por parte del municipio. Es así que las clases comenzaron pero a los pocos días, el 10 de marzo, se vieron suspendidas por una perdida de agua que hacia imposible garantizar que se pueda enseñar en condiciones apropiadas. Manuel Bastias, responsable municipal de las obras en la ENSAM, se comprometió ante los padres de que las obras estarian terminadas para el 21 de marzo. Sin embargo, ya llevamos 10 días sin clases y están planteando comenzar a dar clases por zoom. Es evidente la negligencia por parte del municipio que no atendió el problema oportunamente y la falta de jerarquización que le da a este problema que deja a cientos de chicos sin clase. La Unidad Académica ENAM es la mas grande del distrito y son cientos de familias las que se ven afectadas por esta situación. Esta perdida de clases, no es como cualquier otra, porque venimos de atravesar el peor momento de la pandemia hace muy poco tiempo. Un periodo en el que la escolaridad fue realmente difícil y la virtualidad apenas pudo dar sustento al avance académico, pero de ninguna manera fue una practica que aporte a desarrollar los lazos vinculares de las y los estudiantes. Es por esto que por un lado le solicitamos principalmente al municipio, pero también a la provincia, una pronta resolución del problema edilicio para que las clases retomen lo mas pronto posible. Entendemos que siempre es posible encontrar un arreglo provisorio para el inmediato reinicio de las clases mientras se puede ir avanzando de forma paralela en una solución definitiva. Atte Comunidad Académica del ENSAM

