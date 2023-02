Comienza la inscripción a las Becas Progresar 2023

Del 1 al 31 de marzo, el Municipio de Esteban Echeverría realizará la inscripción al programa Becas Progresar destinado a que las vecinas y los vecinos de 16 a 24 años finalicen sus estudios de nivel primario o secundario y avancen en su educación superior o profesional. Quienes deseen registrarse para acceder al beneficio deberán presentar la siguiente documentación e información en las postas distribuidas en el distrito según los días y horarios indicados a continuación. – Dirección de correo electrónico propia.

– DNI.

– CUIL.

– Teléfono de contacto.

– Nombre y número de la institución educativa a la que asiste o asistirá. Postas, días y horarios para la inscripción • Casa de las Infancias N° 3 (Nuestras Malvinas 2100, Monte Grande): lunes, miércoles y jueves, de 10 a 13 horas. • CIC Siglo XX (Laprida 2733, El Jagüel): lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13 horas. • Sociedad de Fomento Martínez Moreno (Destacamento Melchor 174, El Jagüel): lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13 horas. • CIC La Victoria (Calle 2 esquina 13, Monte Grande Sur): miércoles y viernes, de 10 a 13 horas. • Asociación Civil Latinoamericana (Oliver 1115, 9 de Abril): martes y jueves, de 9.30 a 20 horas. • Casa de las Juventudes (Anacleto Rojas 359, Monte Grande): lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Durante las jornadas, los equipos municipales asesorarán a las vecinas y los vecinos acerca de los pasos a seguir para registrarse y, además, brindarán información sobre el programa. El Municipio informa que las interesadas y los interesados también pueden realizar la inscripción de manera virtual a través de la página web del Ministerio de Educación de la Nación en el sitio del programa Becas Progresar (https://becasprogresar. educacion.gob.ar/).

