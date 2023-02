Cascallares y Fabiani supervisaron la construcción de una escuela secundaria y obras en una primaria

En una nueva jornada dedicada a la recorrida por obras con vistas al próximo inicio de clases, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown Juan Fabiani supervisaron el avance de los trabajos en las nuevas instalaciones para la Escuela Primaria N° 83 y la construcción del edificio para la Escuela de Educación Secundaria N° 52, en Ministro Rivadavia. Vale destacar que ambas instituciones educativas se encuentran enclavadas en un sector de dicha localidad en el que ya funcionan un jardín de Infantes -por lo que se la dado en llamar “Polo Educativo”- y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 30 “Los Pinos”. No hace muchos años atrás dicho sector era un descampado en el que la gestión al frente de la intendencia de Mariano Cascallares, primero construyó el Centro de Salud y luego un establecimiento educativo de nivel inicial. La siguieron luego aulas para la Escuela Primaria N° 83 y ahora está llegando el primer edificio para la Secundaria N° 52. La Escuela Primaria N° 83 está ubicada en Pedro de Irigoyen y Virrey Cevallos. Y a la primera etapa de obras -salón de usos múltiples, cocina, despensa, núcleos sanitarios, dos aulas y playón recreativo-, se suman en esta segunda etapa nuevas aulas, biblioteca, laboratorio de computación, nuevo salón de usos múltiples, nuevos núcleos sanitarios incluyendo para personas con discapacidad y playón multiuso, que compartirá con la Escuela Secundaria N° 52. La construcción registra un avance del orden del 70%, con una superficie prevista de 885 metros cuadrados cubiertos y otros 611 semicubiertos. Durante la recorrida, Cascallares y Fabiani dialogaron con personal docente y auxiliar de la escuela ya está trabajando con vistas al inminente regreso a las clases este 1° de marzo. Se estima que poco después de la iniciación del ciclo escolar 2023, la escuela primaria contará en forma completa con su nueva infraestructura. Lindante con la Escuela primaria, se encuentra la Escuela de Educación Secundaria N° 52, sita sobre la calle Juan Carlos Cobián, entre Virrey Cevallos y Cupertino del Campo. Allí las obras comprenden hall y salón de usos múltiples, oficina, dirección, archivo, núcleos sanitarios inclusiva para personas con discapacidad, 6 aulas, bufet, otras dependencias, todo ello en planta baja y escaleras y bases para una planta superior en una próxima etapa, más un patio exterior de 336 metros cuadrados lindante con la Primaria 83 y un playón multipropósito que compartirá con dicho establecimiento. VERANO CON MUCHAS OBRAS Con la mira puesta en el ya tan cercano ciclo escolar 2023, Mariano Cascallares resaltó que “este es un nuevo verano de obras para que los chicos puedan comenzar las clases en las mejores condiciones posibles”. “Queremos una escuela pública, gratuita y de calidad”, indicó el legislador y agregó que en los últimos 7 años la gestión ha creado unas “cuarenta nuevas instituciones educativas” en el distrito y que todos los veranos se aprovechan para la concreción de obras de refacción y mantenimiento de más de un centenar de escuelas. Por su parte, Juan Fabiani recordó que al inicio de esta gestión, el lugar era un gran descampado, en el que primero se construyó un jardín de infantes, luego el centro de salud, después la escuela primaria y seguidamente la secundaria, lo que ”demuestra nuestro compromiso con la educación pública y de calidad. De la recorrida participaron también los secretarios de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola y de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo y el subsecretario de Infraestructura Educativa, Sebastián Vestilleros.

