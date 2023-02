Daniel Scioli lanzó su precandidatura presidencial por el Frente de Todos: “Sé lo que el país necesita”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lanzó este jueves su precandidatura presidencial para competir en las PASO del Frente de Todos. “Sé lo que el país necesita”, dijo. Luego de que la mesa política del oficialismo diera luz verde a las internas como mecanismo para dirimir las candidaturas en el FdT, el exgobernador de la Provincia entre 2007 y 2015 se convirtió en el primer postulante a competir en las primarias frente al mandatario Alberto Fernández. “Voy a ser precandidato en las PASO”, adelantó Scioli durante una entrevista al canal C5N en la que se refirió a los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de encarar el proyecto electoral. “No fui a buscar ninguna candidatura, pero la gente me llevó a este lugar. ¿Por qué será? Creo que cada ciclo democrático tiene una demanda que se va generando en la sociedad y en esta oportunidad la gente busca experiencia, un dador de confianza, de certidumbre, de tranquilidad (…) Que construya sobre lo construido y no venga a romper todo”, afirmó. Al recordar su candidatura en 2015 y el debate presidencial con Mauricio Macri, en el cual quedaron en evidencia que las advertencias que hizo sobre el líder del PRO finalmente se cumplieron, Scioli no dudó en asegurar que “esta vez no espero tener la razón” sino “ejecutar mis ideas de futuro en el país”. Además, dijo que la sociedad valora actualmente distintos aspectos de su personalidad, como su reacción en la derrota y en las desgracias que ha tenido en su vida. “Uno cuando tiene una adversidad puede enojarse, patalear. Yo me dedique a aprender”, añadió. Como embajador, Scioli lleva adelante la tarea de fortalecer el comercio bilateral con el primer socio comercial del país. Desde allí, consideró que ha intentado volcar su experiencia para lograr lo mejor para Argentina. “Me tocó (ser embajador) con Bolsonaro, a quien podría haber visto como un rival político, pero pensé en los intereses de Argentina y trate de llevarme lo mejor posible con Brasil”, dijo y remarcó que “por eso hemos logrado lo que logramos”. Al ser consultado sobre por qué aspira a la presidencia, dijo que es por estar “convencido” de poder aportar experiencia a partir de una agenda del desarrollo y por la convicción “de que el país inexorablemente tiene un gran destino muy positivo” y que se “ha encauzado” a través de proyectos como el Gasoducto Néstor Kirchner o el sector de la electromovilidad. Respecto a lo que se juega en las elecciones de este año, aseguró que “lo que está en disputa son dos proyectos de país muy claros”, en relación a la contienda con Juntos por el Cambio. “Cuentan conmigo” Días atrás, publicó una carta en sus redes sociales en la que afirmó que “cuentan” con él, “como siempre”, al hacer referencia a sus planes para este año electoral y sostuvo que se encuentra con “con más fe y esperanza que nunca”. La publicación se conoció tras la decisión del Frente de Todos, que el pasado 18 de febrero resolvió avanzar en la conformación de una mesa política “más chica” que represente a todos los espacios, para “poder avanzar con mayor rapidez” en acuerdos de estrategia electoral y reglas para la participación en las PASO. “Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año”, aclaró en el comienzo de la carta quien fuera candidato a presidente en 2015 por el Frente para la Victoria. Scioli aclaró que utilizó las redes sociales para difundir su misiva porque creyó “conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina”. “Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre”, aseguró el actual embajador en Brasil en el texto que acompañó con una fotografía que lo muestra junto a militantes.

