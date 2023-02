El municipio concretó una nueva entrega de maquinarias y herramientas a emprendedores brownianos

Durante un acto realizado en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” de Burzaco, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó la entrega de maquinarias y herramientas a 50 emprendedores y emprendedoras de nuestro distrito. La actividad, que tuvo lugar en el establecimiento ubicado en Cruz del Sur y Sempere, se realizó en el marco del Programa Banco de Materiales y Herramientas, articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las máquinas y herramientas entregadas a 50 emprendedores y emprendedoras pertenecen a los rubros de jardinería, herrería, serigrafía y carpintería. Durante el acto, Fabiani agradeció al Gobierno Nacional por el trabajo articulado y subrayó que “estas herramientas serán importantes para potenciar sus emprendimientos porque entendemos que el mejor ordenador social siempre es el trabajo”. Por su parte Mariano Cascallares destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “que nos permite seguir potenciando la producción y el trabajo en nuestro querido distrito”. En la actividad dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, y la concejal a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, entre otras autoridades, además de emprendedores y emprendedoras de la economía social de Almirante Brown.

