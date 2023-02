El Municipio realiza tareas de fumigación en el distrito

Como cada semana, el equipo de trabajo del Municipio de Esteban Echeverría salió a las calles para avanzar con trabajos de fumigación que eviten la reproducción del mosquito Aedes aegypti, una acción enmarcada en la campaña de prevención contra el dengue, el zika y la fiebre chikungunya. En esta ocasión, las tareas se centraron en los barrios Costa Azul, Don Marcelo y Santa Isabel (Canning) y Parque Delfino y Los Eucaliptos (Luis Guillón) y San Roque (Monte Grande Sur). Como complemento a las tareas de fumigación, el Municipio recomienda a vecinas y vecinos mantener a limpieza de patios y jardines, y la eliminación de recipientes que puedan generar acumulación de agua.

