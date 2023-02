Cascallares y Sabatella recorrieron tres empresas del Parque Industrial sumando herramientas para el saneamiento

Mariano Cascallares y el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, recorrieron las empresas OFFAL, BALL y CEPAL, ubicadas en el Parque Industrial de Burzaco, donde gracias a la articulación pública y privada se está avanzando con nuevas herramientas ambientales que permiten optimizar el saneamiento y la productividad. La jornada se inició en la empresa OFFAL, ubicada en Pintos y Luis María Drago, donde las autoridades fueron recibidas por el director ejecutivo Daniel Guillermo Larrache y los dueños Néstor y Alan Navarro. Allí recorrieron la industria frigorífica dedicada fundamentalmente a la menudencia vacuna, donde procesan menudencias vacunas crudas, semicocidas y cocidas, con tecnologías de última generación en empaquetado, paletización, túneles de congelado y depósito. Luego se dirigieron a la empresa BALL, ubicada a pocos metros, donde junto con el gerente de Producción, Mariano Antúnez, visitaron la industria que se dedica a la elaboración de envases de aluminio para bebidas de 473 cm3 y 355cm3. El atributo más importante de estos envases es la sustentabilidad, ya que el aluminio es 100% reciclable y el 90 % de las latas fabricadas anualmente son producto del reciclaje. No se usa agua durante el proceso de reciclado y en un mismo camión entra el 50% más de líquido envasado en lata que en vidrio. Finalmente, Cascallares y Sabbatella se dirigieron a la industria CEPAS, una de las empresas más importantes de bebidas con alcohol y sin alcohol de capital nacional en la que diariamente trabajan más de 210 personas, donde dialogaron con sus autoridades: la jefa de medio ambiente, Julieta Leis; el director de Relaciones Institucionales, Fernando Morales, y el gerente de Planta, Marcelo Scali. CEPAS lleva adelante acciones permanentes de compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad a través de un trabajo articulado con instituciones sociales, y también campañas que promueven el consumo responsable de bebidas alcohólicas. “Con el equipo que llevamos adelante con Juan (Fabiani) una de las principales prioridades que tenemos es el cuidado del ambiente, por eso gracias al trabajo articulado con ACUMAR seguimos sumando herramientas para potenciar el desarrollo de nuestras industrias, con el foco puesto en la sostenibilidad de los procesos productivos”, sostuvo Mariano Cascallares. Sabbatella, en tanto, remarcó que “entre los objetivos principales de este trabajo articulado se encuentra optimizar la eficacia en el control y saneamiento ambiental, incrementar la productividad y competitividad, prevenir desvíos y garantizar la sostenibilidad de los procesos “. De la recorrida participaron también por parte del Municipio de Almirante Brown el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese; y la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini.

