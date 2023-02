Avanza la construcción de un nuevo polo educativo en Lomas

En el barrio Obrero, de Santa Catalina, se está desarrollando un proyecto histórico y muy esperado por las familias. Desde el Municipio avanzan con la construcción de un polo educativo compuesto por un jardín, primaria y secundaria. “Va a tener una matrícula de 960 estudiantes que pronto accederán a una educación de calidad. Es una obra trascendental para el barrio y las familias que estamos llevando adelante junto a Provincia y Nación”, expresó la intendenta Marina Lesci, quien estuvo supervisando las obras. El jardín contará con cuatro aulas, biblioteca, sala de música, salón de usos múltiples, cocina y patio con juegos. Mientras que la primaria y secundaria tendrán seis aulas cada una, laboratorio, playón deportivo, núcleo sanitario, dependencias administrativas, biblioteca y SUM. Los trabajos en la calle 3, entre 7 y 108, debían haberse desarrollado durante el gobierno de María Eugenia Vidal pero fueron congelados. “La obra había comenzando en 2017 y luego quedó desfinanciada y parada. El año pasado pudimos reactivarla con la articulación de Martín Insaurralde en la Provincia y en los próximos meses muchos chicos del barrio la podrán disfrutar”, destacó el jefe de Gabinete del Municipio, Martín Choren.

Both comments and pings are currently closed.