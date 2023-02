En Febrero el “Circuito de Ahorro Brown” llega con más productos de calidad a precios accesibles

El Municipio de Almirante Brown continúa impulsando numerosas alternativas de comercialización para que las y los vecinos del distrito puedan adquirir productos de calidad a precios accesibles. Con el objetivo de cuidar la economía de las familias brownianas, a través del programa “Circuito de Ahorro Brown” se ofrecen diferentes propuestas de mercado, sin intermediarios, directamente de los productores locales al mostrador. “Seguimos cuidando el bolsillo de nuestros vecinos y fomentando la economía popular de nuestro distrito. Ofrecemos diversas opciones de mercado que permiten adquirir productos de calidad a precios realmente accesibles”, sostuvo Mariano Cascallares. Por otro lado, desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que las propuestas para el mes de febrero son las siguientes: El “Mercado en tu Barrio” vuelve los martes y viernes de 9 a 14 horas a la Estación de Longchamps lado Este. Allí se podrán adquirir productos de almacén, verduras, frutas y pescado. En tanto, en el Mercado Multiplicar del Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown (Uruguay y Cruz del Sur) de Burzaco, se ofrecen de lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13, productos locales, verduras, frutas, artículos de almacén y de dietética. Finalmente, el Mercado Móvil Brown Ahorra, recorrerá durante febrero diversos sectores del distrito. La propuesta itinerante, que ofrece productos a Precios Justos, llegará los días viernes de 9 a 13 horas. En este sentido, el 3 de febrero arribará a la estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca); el viernes 10, a la plaza “Almafuerte” de Glew, ubicada en Miguel Cané y Mitre. Mientras que el 17 hará lo propio en la plaza Ona de Malvinas Argentinas, (M. Rodríguez y Rodríguez Peña); y el 24 estará en la estación de Rafael Calzada, (R. Calzada y 20 de Septiembre). También llegará el jueves 23 al Centro Integrador Comunitario (CIC) Don Orione, situado en Av. Eva Perón y Río Carcarañá, en el horario de 9 a 14. En cada uno de los espacios se ofrecerá productos de almacén y de limpieza, además de frutas y verduras. Para más información comunicarse enviando un mail a imes@brown.gob.ar

Both comments and pings are currently closed.