Censo 2022: un estudio afirma que Buenos Aires debería tener 42 diputados más

El Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD) difundió este jueves un informe con la actualización de la cantidad de bancas que debería tener cada provincia en la Cámara de Diputados de la Nación según los datos poblacionales del Censo 2022, y concluyó que Buenos Aires es la “actual perjudicada” con 42 legisladores menos de lo que le correspondería. El trabajo determinó también que Córdoba y Santa Fe deberían pasar en cantidad de representantes a la Ciudad de Buenos Aires, que de acuerdo con el informe se encuentra “sobrerrepresentada” en la actual composición. Investigación En el estudio se advirtió que “a pesar de la regularidad” con la que se llevaron adelante los últimos tres censos y “de la obligación constitucional de actualizar la asignación de bancas”, la Cámara de Diputados “no ha alterado su composición desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la fecha”. Además, en el relevamiento se recordó que el decreto ley 22.847, firmado por el dictador Reynaldo Bignone en julio de 1983 para fijar las elecciones en el 30 de octubre de ese año, estableció el criterio de repartir una banca a cada distrito por cada 161.000 habitantes o fracción mayor a 80.500. Y agregó 3 bancas extras a cada provincia con un piso mínimo de 5 para cada una. Foto: Télam Con los datos del Censo que publicó el Indec la última semana, se supo que la población argentina es de 46.044.703 personas, en lugar de los 40.117.096 habitantes del 2010. De esa manera, el informe de CICaD determinó que “en términos generales la Cámara de Diputados es más chica de lo que debería ser en virtud de la cantidad de bancas que le corresponden a cada provincia”. El documento explicó, entonces, que el recinto de diputados “tendría que pasar de 257 bancas actuales a 359”. “En el detalle de esa distribución, la provincia más beneficiada con la reforma (de Bignone en 1983) y actual perjudicada es la de Buenos Aires: tiene 42 bancas menos que las que debería tener de acuerdo a los datos censales”, ponderó el texto. Tendencia En tanto, se aseguró que “continúa la tendencia iniciada a fines de la década del ’90′” que indica que la provincias de Córdoba y Santa Fe “han desplazado a la capital nacional del podio de distritos más poblados del país”. En esa línea, el monitoreo de la ONG alertó que la Ciudad de Buenos Aires “es la única provincia que está sobrerrepresentada”, ya que, según se explicó, en función de su población “debería tener 3 bancas menos que las actuales”. Finalmente, se explicó que, si se aplicara la ley vigente, “la provincia de Buenos Aires subiría 4 puntos en el peso interno del recinto”, de 27.24% a 31.25%. Y se destacó que “Córdoba pasaría al segundo lugar con casi el 8% de la cámara, seguida por Santa Fe (7% si se redondea) y la capital del país (por la CABA, con 6,24%)”.

