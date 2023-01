El municipio de Almirante Brown realiza obras en más de 70 escuelas de cara el ciclo lectivo 2023

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lleva adelante como cada año una importante cantidad de obras de infraestructura escolar en más de 70 establecimientos educativos aprovechando el receso de verano. Desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local, mediante la subsecretaría de Infraestructura Escolar y Arquitectura, precisaron que dichas mejoras se desarrollan en establecimientos educativos de todas las localidades brownianas. Los trabajos, en este sentido, incluyen la creación de nuevos edificios, obras de ampliación con nuevas aulas, la puesta en valor de núcleos sanitarios, techos y oficinas administrativas y también instalación o reformas en los servicios de luz, gas, agua y cloaca. “Con el objetivo de seguir construyendo una educación pública de calidad, desde el inicio de la gestión creamos 39 nuevos establecimientos educativos en todos los niveles, entre los que se destacan nuevos jardines, escuelas primarias, secundarias y la Universidad Nacional Guillermo Brown, además de duplicar la cantidad de escuelas técnicas”, subrayó Mariano Cascallares. En este sentido, en 2022, se inauguraron algunos de esos establecimientos, los cuales eran muy esperados para la comunidad. Como por ejemplo los Jardines de Infantes N°964, en Glew, y N°965, en San José; el nuevo edificio de la Escuela Técnica N°4 de la localidad de Burzaco, y también la Escuela Técnica N°5, cuyas obras de ampliación de cuatro aulas y talleres se encuentran también avanzadas. Cascallares destacó además que actualmente “como todos los años estamos realizando obras y trabajos de infraestructura para poner a punto las escuelas de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2023, algo que nos llena de orgullo”. En esa línea se expresó también el intendente interino Juan Fabiani, quien remarcó el trabajo articulado con Nación y Provincia para tener “una educación pública de primer nivel en Almirante Brown para generar igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas”. Finalmente, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, sostuvo que “hace 20 años aproximadamente teníamos en el distrito 81 escuelas primarias y solo 15 secundarias” y que gracias al enorme trabajo de los últimos años “hemos equiparado esa diferencia y actualmente tenemos 79 secundarias, además de dos nuevas que estamos construyendo”. “También en esta gestión inauguramos dos escuelas primarias, acontecimiento que no ocurría hace más de 20 años”, añadió. Obras durante el receso escolar En lo que respecta a reformas estructurales y de infraestructura propiamente dichas, el Municipio de Almirante Brown se encuentra trabajando en decenas de escuelas primarias, como por ejemplo la N°82 de Glew (Zufriategui y Espoile), donde se están construyendo seis aulas, un nuevo núcleo sanitario, dos aulas taller y la renovación del patio. Similares son las mejoras en la Escuela Primaria N°83 de Ministro Rivadavia, inaugurada en 2021 (Virrey Cevallos e Irigoyen), donde se levantan diez nuevas aulas, baños, aulas taller y patio. Asimismo, en la Escuela Primaria N°19, que conecta también con la Secundaria N°78, en la localidad de Burzaco (La Querencia y Chiripá), se están construyendo dos nuevas aulas y un sector de circulación conector para ambas instituciones, entre otras mejoras de infraestructura. En la Escuela Primaria N°47 de Longchamps (Coihue y Mercedes) se realizan profundos trabajos para su puesta en valor luego de un incendio registrado hace varios años. En este sentido, se demolieron 218 metros cuadrados y se construyen dos aulas, un aula taller, núcleos sanitarios y también reformas en las cañerías, los artefactos de sanitarios, mesadas y revestimiento de muros. Otros establecimientos que comparten edificio y que cuentan con mejoras en marcha son la Escuela Primaria N°79 de Longchamps y la Secundaria N°36 (Langenheim N°1616) donde se están construyendo dos nuevas aulas en la planta alta. Por otra parte, específicamente en escuelas secundarias, uno de los edificios con mejoras es el de la Escuela Secundaria N°10 de Rafael Calzada (Pi Margall y Colón) en el que se está trabajando en una nueva aula en planta alta y se están refaccionando los sanitarios existentes. En tanto que en la Escuela Secundaria N°51 de San José (La Calandria N°2950) se está construyendo un aula y un conector. Se avanza también a todo ritmo con la histórica construcción de dos nuevos edificios que albergarán a las escuelas secundarias N° 81 y N°82 en las localidades de Ministro Rivadavia (Laprida y Demichelis)y Glew(Rafael Castillo N°2359), respectivamente, donde se están generando seis aulas, salón de usos múltiples, núcleos sanitarios, dependencias administrativas y sector para buffet. Otras obras históricas que se están llevando delante de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2023 son el primer edificio de aulas para la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en la Quinta Rocca, en una superficie total de 1.941 metros cuadrados, en los cuales se levantan 15 aulas distribuidas en dos plantas que estarán disponibles este año para desarrollar las cursadas. Y también el edificio para el Centro de Educación Física (CEF) N°56 de Don Orione, que tendrá dos plantas, un moderno gimnasio, vestuarios, módulos sanitarios, dependencias administrativas y tres canchas multifunción para la realización de diversas actividades deportivas, entre otros servicios. Por otra parte también se efectúan importantes trabajos de renovación y refacción de los servicios de luz, gas, agua y cloaca. Por ejemplo, se están concretando obras de instalación de gas en los jardines de infantes N°907, N°920, N°947, N°960; en las escuelas primarias N°9, N°14, N°17, N°25, N°27, N°35, N°36, N°41, N°43, N°48, N°53, N°55, N°56, N°61, N°62, N°74, N°76 N°81 y N°82; en las secundarias N°4, N°22, N°23, N°24, N°33, N°35, N°51, N°54, N°56, N°66, N°70, N°72, N°73 y N°75; en la escuela técnica N°3 y el CEC N°803, entre otras. Asimismo, las mejoras vinculadas a trabajos eléctricos se realizan en los jardines de infantes N°921, N°926 y N°934; en las escuelas primarias N°34, N°49 y N°50; en la escuela secundaria N°37 y en la escuela de educación especial N°505. También en la primaria N°67 y las secundarias N°22 y N°79 donde además se concreta la instalación de aires acondicionados. Finalmente, también se ejecutaron obras de cloaca en el jardín de infantes N° 916, las escuelas primarias N°3 y N°78, la escuela secundaria N°9 y la escuela de educación especial N°505.

