Fernando Gray realizó la compra de un inmueble que se utilizará como sede de una biblioteca

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, concretó la compra de una vivienda ubicada en la calle Chacabuco al 400 (Monte Grande) que será cedida a la Biblioteca El Principito, institución que funciona en el distrito desde hace 27 años. “Es una alegría concretar la compra de esta casa que va a tener un fin educativo y que podrá ser utilizada por la comunidad. Es muy importante que la Biblioteca tenga su espacio propio, ya que cumple una función cultural y educativa fundamental para las vecinas y los vecinos del barrio”, destacó Fernando Gray. En la actividad participaron el secretario de Gobierno local, Alejandro Bonomo; el subsecretario de Tierras, Marcelo González; y la directora general de Subcontaduría Municipal, Mónica Mercau.

