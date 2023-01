Alberto Fernández recibe hoy a los presidentes de Cuba, Honduras y Haití y al enviado de EEUU

El mandatario mantendrá reuniones con Miguel Díaz-Canel, Xiomara Castro y Ariel Henry. También al asesor especial para las Américas de Joe Biden, Christopher Dodd. Alberto Fernández se reunirá hoy con sus pares de Cuba, Haití y Honduras, Miguel Díaz-Canel, Ariel Henry y Xiomara Castro, respectivamente, y con el asesor presidencial especial para las Américas por EEUU, Christopher Dodd. Fernández se dará cita a las 9.30 junto al embajador argentino en Cuba, Luis Alfredo Ilarregui, con el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, y a las 10 hará lo propio con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó Presidencia. A las 10.30, en tanto, se reunirá, junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la titular de Cascos Blancos, Sabrina Frederic, con el primer ministro de Haití, Ariel Henry. A las 11, el mandatario hará lo propio, junto con el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, con el asesor presidencial especial para las Américas de ese país, Christopher Dodd. Una hora más tarde, a las 12, Fernández se reunirá, junto al embajador Carlos Cherniak, con el director general de la FAO, QU Dongyu. Por último, a las 14:20, el mandatario se reunirá con su par de Honduras, Xiomara Castro. Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, realizarán a las 8 una visita a la provincia de Córdoba. Por la tarde, a las 16, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, participará del lanzamiento oficial de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), en la sede del Ministerio de Economía. A las 19, Taiana y el ministro de Transporte, Diego Giuliano, inaugurarán un nuevo puente ferroviario construido por el astillero Tandanor, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Los encuentros se darán luego de realizada la VII cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que tuvo lugar este martes en Buenos Aires. De esta manera, Fernández se reunirá con las últimas delegacines que abandonarán la Argentina antes de regresar a sus países de origen.

