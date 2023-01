Brown llega a la final del Pre Cosquin con cuatro representantes

La delegación de Almirante Brown llega a la final del certamen artístico de música y danza “Pre- Cosquín 2023”, que se lleva adelante en la provincia de Córdoba, con cuatro representantes que competirán por el máximo galardón y consagración en el festival Nacional del Folklore. Almirante Brown obtuvo -durante la octava ronda de semifinalistas- cuatro plazas para la final en los rubros; solista vocal, conjunto instrumental, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico (ballet). Y fue la sede más ganadora de dicha ronda compitiendo con La Matanza, Esperanza (Santa Fe), Pirane (Formosa), Villa Constitución (Santa Fe), Oran (Salta), Resistencia (Chaco) y Corrientes. Los artistas finalistas, que competirán en el mítico escenario del Atahualpa Yupanqui, son: el solista vocal, Mario Tassa, el conjunto “Tramados”, la pareja de baile Julián y Luciana Olasagasti y el Ballet Folklórico “Chakaymanta”. Todos ellos buscarán alcanzar el premio mayor del certamen que es la presentación en el Festival Nacional del Folklore-Cosquín. “Es un enorme orgullo que nuestros artistas brownianos nos representen en un certamen federal tan importante para el país. Felicitamos a las y los finalistas que son merecedores de todo nuestro reconocimiento”, expresó Mariano Cascallares. En tanto, el intendente interino, Juan Fabiani, subrayó el gran talento de las y los artistas locales que siempre “enaltecen la bandera de Almirante Brown”. Cabe señalar que en el 2019 Almirante Brown volvió a ser sede del certamen nacional después de más de 30 años, y en la nueva edición fueron alrededor de cien los artistas que representaron al distrito, compitiendo en doce rubros (7 musicales y 5 de danza) para alcanzar la mayor distinción.

