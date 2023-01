El conmovedor mensaje del papá de Lucio Dupuy, a tres semanas del veredicto por el crimen: “Un año y 2 meses y sigo sin entender”

A través de las redes sociales, Chistian le dedicó a su hijo de cinco años unas sentidas palabras, a poco menos de tres semanas cuando se conocerá el veredicto de la Justicia de La Pampa, respecto a la condena que recibirán las dos acusadas, la madre del menor y la pareja de esta. “Te extraño. Lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí”, sostuvo Christian Dupuy, el padre de Lucio, el niño de 5 años que fue brutalmente asesinado y por cuya muerte están siendo juzgadas su madre y la pareja de esta. Cabe destacar que a poco menos de tres semanas se conocerá el veredicto final que determinará la Justicia de La Pampa, donde se lleva adelante el juicio. El hombre utilizó las redes sociales para escribir una sentida carta dirigida a su hijo mediante la que le expresa cuánto lo extraña, recuérda, y lo devastador que significó verlo en un ataúd. El mensaje que publicó Christian Dupuy en las redes sociales. “Es imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en mantitas, imposible olvidar lo desgarrador y doloroso (que fue) verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre y no así como pasó”, lamentó. Además, recordó cuánto tiempo pasó desde el día del crimen que conmocionó al país: “Un año y 2 meses y sigo sin entender, y aún nadie me ha dado explicaciones de por qué pasó todo esto. Una tortura constante vive en mí, recordando esa hermosa risa, y tu vocecita diciéndome ´papi’”. Por último, cerró la carta con un emotivo saludo: “Tu hermana sigue nombrándote, no te olvida y nunca lo va a hacer porque tu recuerdo vive en nosotros y, con el amor que te tenemos, jamás podremos olvidarte. Mi papito, deseo que la vida me pase rápido disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño”. Cabe destacar que el conmovedor posteo que hizo el padre de Lucio se da en un contexto clave debido a que en pocas semanas se conocerá la decisión de la Justicia en cuanto a la condena que recibirán las acusadas. Por su parte, la fiscalía pidió que tanto la madre del menor, como su pareja, sean condenadas por homicidio y violación. La fiscal pampeana Verónica Ferrero acusó en su exposición a Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, y a su pareja, Abigail Páez, de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, según informaron fuentes judiciales. No obstante, la querella agregó en su acusación el agravante de “odio de género”. Para la fiscalía, las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa. A su vez, señaló que las múltiples lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía. Por su parte, las defensas de las procesadas, plantearon la hipótesis de un hecho “preterintencional”, es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño, pero no la muerte. Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el nene tenía “politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data”. En este sentido, indicó que el fallecimiento se produjo por una hemorragia interna, producto de las agresiones. Tras la muerte de Lucio, se determinó que el pequeño fue asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, no había denuncias de los médicos al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía. El debate, que se desarrolla a puertas cerradas por tratarse de una víctima menor de edad, se reanudará el 2 de febrero, cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no. Luego de esto, habrá un plazo no mayor a los 15 días en el que se realizará una nueva audiencia, en la que finalmente se fijará el monto de la pena. El juicio seguirá llevándose a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa.

