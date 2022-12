Guernica: Macabro hallazgo de dos cuerpos calcinados, un anillo asoma como la clave para identificar a las víctimas

A Lautaro Morello (18) y a Lucas Escalante (26) se los tragó la tierra el viernes por la noche en Florencio Varela. No hay una pista de ambos, pero sí un dato estremecedor: el BMW en el que salieron esa noche apareció quemado en la zona de Abasto, en La Plata, el sábado por la tarde. Unas horas antes del hallazgo de ese coche, en la localidad de Longchamps, desaparecían los mecánicos Silvio Vitullo (40) y Diego Fabián Segura (30). En el medio de la búsqueda de estas dos parejas de amigos en la zona Sur del Conurbano, el domingo a la mañana un hallazgo macabro ocurrió en la localidad de Guernica: dos cuerpos calcinados aparecieron en el interior de una camioneta que fue prendida fuego el sábado por la noche. Este lunes, un anillo se ha convertido en la clave que puede acelerar la identificación de los cadáveres. “Se fundió hasta el motor de la camioneta, por suerte este anillo era de un acero especial”, describieron los investigadores a Infobae sobre el hallazgo crucial, mas no el único. El hallazgo de los cuerpos calcinados de este domingo ocurrió en un predio ubicado en el cruce de la avenida Néstor Kirchner y la Ruta 16, en lo que ahora se conoce como Presidente Perón, en la zona Sur del Conurbano Bonaerense. Fue el dueño y el cuidador de ese campo los que acudieron a ver qué se había prendido fuego el sábado por la noche. “Pensaron que era otro auto que quemaban para cobrar el seguro, pero cuando llegaron se encontraron con que había dos cadáveres en el asiento trasero totalmente incinerados”, explicaron fuentes de la investigación a este medio. Lo cierto es que al llegar al lugar hallaron la camioneta totalmente incendiada. En el interior del coche, en el asiento de atrás, estaban los cadáveres. Luego se determinó que se trataba de una Citroën Berlingo, que tenía pedido de secuestro activo desde abril de la Comisaría La Matanza Oeste, 3ª de Villa Luzuriaga, y que el fuego comenzó desde el interior del vehículo. La camioneta Citroën Berlingo que apareció calcinada en Presidente Perón tenía pedido de secuestro activo de La Matanza La camioneta Citroën Berlingo que apareció calcinada en Presidente Perón tenía pedido de secuestro activo de La Matanza El hallazgo enseguida disparó el alerta. Primero se pensó en los jóvenes desaparecidos en Florencio Varela desde el viernes a la noche, sobre todo luego de que el coche en el que iban apareciera incendiado. Sin embargo, un hallazgo de la Policía Científica entre las cenizas fue clave: un anillo. “Así, se realizó la exhibición a los familiares de Lucas y Lautaro, quienes manifestaron que no lo reconocían”, explicaron las fuentes consultadas. Con el dato de la desaparición en Longchamps desde el sábado al mediodía de los mecánicos, se hizo el mismo procedimiento, pero con la esposa de Vitullo: la mujer lo habría identificado. Eso, más el dato de la autopsia que asegura que los restos calcinados son de adultos mayores de 30 años hace sospechar a los investigadores que los primeros indicios que hacían pensar que podía tratarse de los chicos de Florencio Varela era errado y que, en realidad, se trataría de los mecánicos. Lo cierto es que solo un estudio de ADN dará la identidad de las víctimas y que, por estas horas, nada se sabe de los cuatro desaparecidos. Silvio y Diego Fue la esposa de Diego Segura la que este fin de semana inició la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 4ª de Longchamps. La mujer contó que su marido, padre de 4 chicos -todos menores de edad- salió para su trabajo en un taller mecánico de esa localidad, que comparte con Vitullo, a las 9. Diego Fabián Segura y Silvio Vitullo Diego Fabián Segura y Silvio Vitullo Fue a las 13 que comenzó a alertarse. Se quiso comunicar con el compañero de labores de su esposo para recordarle que le hacían una fiesta sorpresa de cumpleaños a Segura este domingo 12, porque había cumplido los 30 el 6 de diciembre pasado, pero el celular daba apagado. “Pensó que estaba sin batería”, describieron las fuentes consultadas. “Al pasar las horas, la mujer denunció que Segura, que no tiene celular, no regresó a su casa y que eso no era normal, por lo que fue hasta el taller. Ahí estaba el coche de su marido, pero no el de Vitullo. Por eso, se acercó a la casa del hermano del compañero de trabajo de su esposo y le dijo que sabía que se iban a hacer un trabajo a Monte Grande de mecánica, pero no supo más nada de él y que estaban esperando para hacer la denuncia”, detallaron las fuentes consultadas por Infobae. Segura vestía remera gris, pantalón largo de trabajo gris claro, zapatillas de blancas, es de contextura delgada, mide 1,65 metro y tiene tez trigueña. Posee un piercing en la ceja izquierda y un aro, tipo argolla, en la oreja izquierda, más un tatuaje en el cuello en forma de estrella, en el brazo derecho lleva el nombre de Benjamín Ezequiel, en el izquierdo Joana, en la pierna izquierda el de motor de auto, y en la derecha, la cara de Messi, mientras que en pecho posee tatuada una frase: “Que el dolor de haberte perdido no me quita la alegría de haberte tenido”. Sin novedades de Lautaro y Lucas Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022 el viernes pasado por la noche, Lucas Escalante (26) pasó a buscar a su amigo Lautaro Morello (18) por su casa del barrio Villa Hudson de Florencio Varela, a bordo de un auto BMW color azul. Lucas Escalante y Lautaro Morello salieron en un BMW azul que apareció incendiado Lucas Escalante y Lautaro Morello salieron en un BMW azul que apareció incendiado El plan era salir. “No se sabe muy bien si iban a ir a bailar o a tomar algo”, explicaron fuentes de la investigación consultada por Infobae, pero, de un momento a otro, los jóvenes dejaron de dar señales. Según el relato de familiares y de los detectives, la última conexión de los dos al WhatsApp es de ese mismo viernes a las 22.30. Desde entonces, ambos celulares permanecen apagados. Te puede interesar: “¡Un médico, por favor!”: salvó a un turista que sufrió un infarto en medio de un vuelo durante el partido contra Países Bajos Al día siguiente, ambas familias decidieron radicar la denuncia en la Comisaría 4° de Bosques, y en ese marco fue que la Policía Bonaerense encontró el BMW en el que los dos amigos salieron de la casa de Morello. El vehículo estaba completamente incinerado en la zona de Abasto, en La Plata, lo cual generó mayor preocupación. Al momento de su desaparición, Lucas llevaba un aro negro en su oreja izquierda. Además, tiene tatuajes en la muñeca izquierda y otro en todo el brazo derecho. Lautaro, por su parte, usa un piercing del lado izquierdo de la nariz. La investigación sobre el paradero de los chicos recayó sobre la fiscal Mariana Dongiovanni, titular de la UFI N°2 de Florencio Varela, quien en las próximas horas se reunirá con los familiares de Lautaro y Lucas.

Both comments and pings are currently closed.