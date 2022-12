En Diciembre el “Circuito de Ahorro Brown” llega con productos de calidad a precios accesibles

Durante el mes de diciembre, el Municipio de Almirante Brown continúa promoviendo diversas alternativas de comercialización ofreciendo productos de calidad a precios accesibles. A través del programa “Circuito de Ahorro Brown”, y con el objetivo de cuidar el bolsillo de las y los vecinos y fomentar la economía popular, se ofrecen diferentes propuestas de mercado directamente de los productores al alcance de toda la comunidad. “Seguimos fomentando la economía popular del distrito y promoviendo el ahorro en nuestros vecinos con opciones de mercado que permiten adquirir productos de calidad a precios realmente accesibles”, expresó Mariano Cascallares. En tanto, desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que durante este mes se desarrollarán las siguientes iniciativas: Vuelve el “Mercado en tu Barrio” a la Estación de Longchamps lado Este, los martes y viernes. En tanto, los lunes 5 y 19 de diciembre llega a la calle Cala entre Salaberry y Rosa en la localidad de San Francisco Solano. Y los miércoles estará en la plaza San Cayetano de Burzaco (Terrero, entre Uruguay y Sempere). La iniciativa se llevará adelante de 9 a 14 horas, y se podrán adquirir productos de almacén, verduras, frutas y pescado. Los viernes de diciembre de 9 a 14 horas, la Feria de Productores Rurales regresa a la plaza Cerretti, ubicada en Toll y Bouchard, en Adrogué. Los sábados, en tanto, la propuesta estará en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000), en el horario de 10 a 16. En dicha feria se podrán comprar panificados, fiambres y embutidos, huevos, miel, frutas, verduras, plantas, artesanías y elementos de bazar. Por otro lado, el “Mercado de Cercanía”, con el móvil Brown Ahorra recorrerá en diciembre nuevos sectores del distrito. La propuesta itinerante llegará los días martes y viernes de 9 a 13 horas. En ese sentido, este viernes 2 de diciembre estará en la plaza “Almafuerte”, en Mitre y Miguel Cané, Glew; el 9 en plaza “Ona” de Malvinas Argentinas (Macedonio Rodríguez y Rodríguez Peña); el 16 en la Estación de Claypole, Avenida 17 de Octubre y Nazca, y el 23 en Güemes y Cervantes en Rafael Calzada, en inmediaciones de la estación. Mientras que, el martes 6 arribará a la plaza 13 de Julio de Solano (Margarita y Rosa); el 13 al Polideportivo del Centro Integral Comunitario (CIC) de Don Orione (Eva Perón y Carcarañá); el 20 llega a la plaza CGT, en Santa Ana y Mitre, en San José, y el 27 a plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas en Pedro Echagüe y Serrano. Allí se ofrecerán no solo alimentos y artículos de limpieza, sino además frutas y verduras. Para más información vía mail en @economiasocialbrown y en facebook: Economía Social Brown. En tanto, en el Mercado Multiplicar del Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown (Uruguay y Cruz del Sur) de Burzaco, se ofrecen -de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 13 horas- verduras, frutas, y productos de almacén y de dietética.

