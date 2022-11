Massa cruzó a Guzmán: “Levantamos sus problemas económicos, debería mantener el silencio”

Sergio Massa, apuntó con dureza contra el exministro Martín Guzmán y le respondió tras las últimas declaraciones. En declaraciones radiales, el actual ministro de Economía pidió prudencia y “no entrar en la disputa política y la disputa pública”. Sergio Massa, apuntó con dureza contra el exministro Martín Guzmán y le respondió tras las últimas declaraciones. En declaraciones radiales, el actual ministro de Economía pidió prudencia y “no entrar en la disputa política y la disputa pública” y le remarcó la “herencia” que dejó en el Palacio de Hacienda. Al mismo tiempo, dio a entender que hubo falta de información en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un breve repaso con lo que “se encontró” al llegar al cargo, Massa detalló “reservas netas negativas, 12 puntos de déficit fiscal, sin posibilidad de hacer frente en caja a la mayoría de las obligaciones del estado“. Y marcó las consecuencias: “Lo lo que generó la salida del ministro fue centralmente la imposibilidad de seguir llevando adelante un conjunto de decisiones económicas y un resultado que fue muy dañino en términos políticos y económicos para la Argentina. 7,5% de inflación. Creo que es un momento de cada uno de lso que integramos el FDT, de ser responsables y cumplir nuestro rol de la mejor manera”. “Si el gobierno tuvo que levantar una cuesta, lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera. No entrar en la disputa política y la disputa pública“, expresó contundente en diálogo con Futurock.

