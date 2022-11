Cascallares entregó tablets y recorrió las obras de ampliación en la Escuela Tecnica N°5 de Calzada

Junto a la comunidad educativa de la nueva Escuela Técnica Nro. 5 de Rafael Calzada, Mariano Cascallares y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, recorrieron la obra de ampliación que el Municipio lleva adelante en la institución escolar. Además, entregaron netbooks y participaron de una muestra anual presentada por los estudiantes. Luego de dialogar con las y los alumnos de la escuela, que comenzó a funcionar este año, y de visitar cada uno de los stands donde se exhibían los trabajos realizados por el alumnado durante el 2022, las autoridades entregaron -en articulación con el Ministerio de Educación y a partir del programa Conectar Igualdad/Juana Manso- veinte netbooks destinadas para el área tecnológica del establecimiento que funciona en la calle Jorge 3838, dentro del predio de la Congregación del Verbo Divino de la querida localidad browniana. Posteriormente, Cascallares recorrió la importante obra que se lleva a cabo en el edificio y el galpón existente, con trabajos de reacondicionamiento para avanzar con la creación de once nuevas aulas, un salón de usos múltiples, espacio para talleres, núcleos sanitarios, sector administrativo y construcción de un auditorio general. Trabajos que permitirán ampliar el espacio con el que cuenta actualmente la institución educativa. Vale recordar que, desde el inicio del ciclo lectivo solo funcionan algunas dependencias del establecimiento, entre ellas, dos aulas y un taller, además de un área administrativa y sanitarios. Un lugar acorde con las necesidades del grupo escolar que cuenta con dos primeros años y un total de 35 estudiantes. Sin embargo, la comunidad educativa espera la culminación de las obras que permitirán albergar a más alumnos y alumnas en el ciclo 2023. “Estamos felices de recorrer la obra de la escuela -muy esperada por la comunidad-que permitirá que los estudiantes tengan todas las comodidades y espacios formativos para que tengamos los mejores técnicos de la Provincia de Buenos Aires”, señaló Cascallares, al tiempo que agregó: “En siete años hemos duplicado la cantidad de técnicas en Almirante Brown porque creemos que tenemos que formar más y mejores técnicos”. Además, Cascallares felicitó a los estudiantes por los trabajos que realizaron durante el año, expuestos en la Expo técnica 2022. Cabe señalar, de acuerdo con lo informado desde la Comuna, que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, las obras tienen un avance del 70 %, y actualmente se realiza además de la colocación de zócalos para pisos, el acondicionando de paredes para la pintura y la instalación del tendido eléctrico, entre otros trabajos. Participaron también de la jornada el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestilleros, el delegado Municipal de Rafael Calzada, José Canto; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito, la Inspectora Regional de Educación Técnica Profesional (ETP), Silvia Amarillo, la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión; y la directora de la escuela, Andrea López, además de docentes y estudiantes.

