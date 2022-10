Invitan a festejar el “Día de la Madre” en la granja educativa municipal

El Municipio de Almirante Brown invitó a las familias y a las vecinas y vecinos de nuestro distrito a celebrar este Día de la Madre disfrutando de las atracciones de la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, el predio que funciona sobre la Avenida Juan B. Justo N° 1000 de esa localidad rural browniana. En efecto, este domingo 16 de octubre entre las 10 y las 17 horas sábado 15 de octubre de 10 a 16 horas la Granja Educativa Municipal ofrecerá visitas guiadas a las 10, 12, 14 y 16 horas, el ingreso al nuevo Parque Astronómico y las demás atracciones del tradicional paseo browniano. Con ingreso libre y gratuito la Granja se ha convertido en una atracción para todas las familias de la región. Se trata de un espacio público ideal para el contacto con la naturaleza con presencia de animales de granja, una huerta ecológica, e incluso juegos y equipamiento para el entretenimiento de las niñas y los niños. Se recordó que en el predio municipal no está permitido el ingreso con animales, el ingreso o consumo de bebidas alcohólicas, ni el uso de parrillas. Mariano Cascallares invitó a las vecinas y los vecinos a disfrutar de este espacio “que continúa sumando atracciones como el nuevo Parque Astronómico que inauguramos hace pocos días y que es el primero de su tipo en la provincia de Buenos Aires”. indicó. Al mismo tiempo Juan Fabiani destacó como continúa sumando atractivos la Granja Municipal Educativa de nuestro distrito.

