Dólar tecno: Massa anunció medidas para fomentar exportaciones de la Economía del Conocimiento

A días de haber finalizado la vigencia del “dólar soja”, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció beneficios para la industria de la Economía del Conocimiento, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva del sector, incorporar nuevos trabajadores e incrementar las exportaciones. “Aspiramos a que este sector exporte en 2023 u$s10 mil millones y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina”, afirmó el titular de Hacienda. Desde la cúpula del Centro Cultural Kirchner y acompañado del secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, el ministro dio cuenta de los cambios culturales, económicos y sociales que atraviesa el mundo luego de la pandemia y destacó la importancia de “la revolución tecnológica y del conocimiento” para generar valor. “El mundo nos pone frente a un desafío enorme”, dijo, donde conviven “una enorme influencia del conocimiento transformado en tecnología, y la tecnología transformada en los procesos de producción y de decisiones”. Siguiendo esa línea, anunció una serie de beneficios para el sector, enfocados en ampliar su capacidad exportadora a través del otorgamiento de beneficios fiscales y cambiarios para aquellos que incrementen su volumen de negocios. Beneficios En palabras de Sujarchuk, a través de un DNU el Gobierno creará un Régimen de Fomento de las Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento que permitirá a las empresas del sector “que realicen inversiones superiores a los u$s3 millones a estar exceptuadas de liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, cuando dicha inversión esté destinada a la generación de nuevos negocios o radicación de nuevas empresas”. Además, el secretario señaló que el régimen “prevé beneficios para quienes generen una libre disponibilidad del 30% de las divisas por incrementos de las exportaciones” y resaltó que ambos beneficios son acumulables. Por otro lado, confirmó que avanzarán con un pedido de las empresas del sector, ya que se habilitará a las que no hayan utilizado el bono de crédito fiscal que otorga el régimen de la promoción a que puedan transferirlo a otra empresa por única vez. Según dijo Sujarchuk, el objetivo es que “este beneficio que ha dado el Estado a través del Congreso lo puedan utilizar todas las empresas”.

