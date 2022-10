Fabián Doman es el nuevo presidente de Independiente

El periodista Fabián Doman, representante del frente ‘Unidad Independiente’, se consagró este domingo como el flamante presidente de la entidad de Avellaneda, al ganar en forma abrumadora las elecciones generales de renovación de autoridades que se desarrollaron en la sede de avenida Mitre al 400. El conductor radial y televisivo, de 57 años, se impuso con 11.492 votos (72 por ciento) y será el sucesor de Hugo Moyano, quien dejaría su cargo el próximo martes 11, cuando se oficialice el traspaso de mando. El hombre de medios, que supo conducir ‘Intratables’ (América TV), tendrá como compañeros en la dirigencia a Néstor Grindetti (actual Intendente de Lanús por el PRO) y Juan Marconi (panelista televisivo, hijo del exárbitro Guillermo), quienes se desempeñarán como vice primero y segundo, respectivamente. Además, el diputado Cristian Ritondo, referente de Propuesta Republicana (PRO) en la provincia de Buenos Aires, será una suerte de consultor e integrará -muy probablemente- la denominada ‘mesa chica’ en la que se tomarán las decisiones que involucren a la institución ‘roja’. Los hinchas votan en Independiente (foto Osvaldo Fanton). En la segunda ubicación se situó la agrupación ‘Gente de Independiente’, que postulaba al martillero público Claudio Rudecindo (58 años) y que obtuvo 2.330 sufragios, lo que representa un 15 por ciento. Sus compañeros de fórmula fueron Roberto Bustamante (vice primero) y Rodrigo Gadano (vice segundo). En tanto, tercero y último en las preferencias quedó el candidato del oficialismo, Javier Mazza quien -como cabeza de ‘Agrupación Independiente’- no pudo disimular el “voto bronca” que el asociado del club le dispensó a la gestión encabezada por Moyano. El economista, de 56 años, consiguió 2.066 votos en la fórmula que compartió con Gustavo López (vice primero) y Juan Manuel Gálvez (vice segundo). Con estos guarismos, la Asamblea de Representantes quedará constituida de esta manera: 62 para Unidad Independiente, 15 para Gente de Independiente y 13 para Agrupación Independiente. Casi 16 mil socios pudieron ejercer el derecho de sufragar, mientras que casi otros 1.200 no lo pudieron concretar, a pesar de que el horario de votación se extendió por una hora más, en virtud de la enorme expectativa que despertó el evento eleccionario. “El oficialismo hizo todo lo posible para que el socio de la institución no vote. Desde no querer ensanchar el horario y elegir una fecha en la que el equipo no jugaba de local en Avellaneda”, dijo Doman en las instalaciones del SECLA (Sindicato de Empleados de Comercio Lanús-Avellaneda), ubicado a pocas cuadras de la sede social de Mitre 470. El candidato de ‘Unidad Independiente’ contó que “pasadas las 21.00” no había recibido aún ninguna comunicación de parte del actual titular ‘rojo’, Hugo Moyano, respecto de si el triunfo se había concretado o no. Los hinchas votan en Independiente (foto Osvaldo Fanton). “Muy curioso es que me haya llamado primero Víctor Blanco, presidente de Racing, antes que el propio Moyano para felicitarnos”, ironizó el periodista. Doman reveló que el martes 11 sería la fecha prefijada para el traspaso de mando de autoridades. “Iremos mañana temprano a la sede con el Secretario (electo) Daniel Seoane para interiorizarnos de la situación. Pero no debería pasar de ese día”, indicó. Por último, el periodista resaltó que el socio de Independiente expresó en las urnas “la bronca que le produjo la gestión de (Hugo) Moyano durante todo este tiempo”. Los hinchas votan en Independiente (foto Osvaldo Fanton). “Por eso vino masivamente a votar, el asociado sintió la necesidad de votarnos como alternativa. Y eso pone la vara muy alta y nos compromete a trabajar desde mañana para intentar levantar al club”, apuntó. El club de Avellaneda, con un pasivo de más de 4.500 millones de pesos, según lo aprobado por la Memoria y Balance del ejercicio 2020-2021, debe resolver en lo inmediato tres deudas que mantiene con exjugadores de la institución: Gastón Silva, Pablo Hernández y Gonzalo Verón (este último trabó un embargo de 4,8 millones de dólares por sueldos impagos).

