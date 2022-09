Día del Empleado de Comercio: que rubros cierran el lunes 26

En vísperas del “Día del Empleado de Comercio” el Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, informó que la jornada de descanso de la fecha conmemorativa se llevará adelante el mismo lunes. l festejo sea íntegro y que los mercantiles puedan celebrar su día con todos los alcances de la ley“. Por tal disposición, los empleados de comercio estarán exentos de prestar servicios laborales ese día. El titular del gremio expresó el deseo de que “e“. Por tal disposición, los empleados de comercio estarán exentos de prestar servicios laborales ese día. La normativa promulgada en 2009 le otorga a los 26 de septiembre el carácter de feriado nacional sobre todos los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Asimismo, se recuerda que —de acuerdo a lo regido por las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo— quienes se inclinen por ejercer sus funciones el próximo lunes deberán percibir la remuneración normal de los días laborales más un recargo del 100%. Es decir, cobrarán como si se tratara de un feriado nacional. En esta fecha, Cavalieri destacó el importante rol que han ocupado los mercantiles en la dificilísima situación que atraviesa el país: “La valentía y el compromiso que han asumido en este duro contexto es un ejemplo para todo el movimiento obrero. Quienes pertenecemos y trabajamos fuertemente para edificar la unidad del gremio, estamos convencidos que el empeño de cada uno/a de ellos/as ha sido un aporte sustancial para la construcción de una mejor Argentina”, señaló Armando Oriente Cavalieri que fue reelecto recientemente. Qué rubros pueden estar cerrados el lunes 26 de septiembre Supermercados

Tiendas de ropa o calzado

Bazares

Kioscos

Jugueterías

Almacenes

Shoppings

