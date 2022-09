Una multitud le dio brillo y color a la “Fiesta de la Primavera” en Glew

El tradicional Concurso de Manchas, la presentación de artistas y de bandas locales, las ferias de emprendedores brownianos y el cierre del grupo “La Mosca” le dieron color y brillo a la Fiesta de la Primavera y convocaron a cientos de familias este domingo en la Plaza San Martín de Glew. La jornada comenzó antes del mediodía cuando vecinas, vecinos y artistas locales participaron del tradicional Concurso de Manchas, una expresión del arte y la cultura locales. El paseo comenzó a llenarse de las obras artísticas y se fueron sumando feriantes y las actividades para las familias que fueron llegando en cada vez mayor número para disfrutar de un domingo al aire libre. Por la tarde llegó el turno de la presentación de los artistas y grupos brownianos. Dijeron presente, entre otros, el Coro de la Fundación Soldi de Glew, Irupé Tarrago Ros, El Reviniente, Submarino Pirata, The Kaymans, Fitness Dance, Time To Shine, el Dúo Aranda Vallejos, se inauguró el “Proyecto Rayuelas” y se presentaron, finalmente Sendero Gaucho y Nani Eventos. “Volvimos a vivir junto al pueblo de Glew este hermoso evento que es la Fiesta de la Primavera. Gracias a las familias que se hicieron presente disfrutando de todas las atracciones y actividades que se habían preparado para la ocasión”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que Juan Fabiani ratificó el compromiso de “seguir impulsando y promoviendo las manifestaciones culturales de nuestro pueblo”. La jornada se cerró por la noche cerca de las 21 horas con la presentación de La Mosca y el público disfrutando de sus clásicos temas. El clima posibilitó la concreción del recital y la lluvia recién comenzó a caer cuando la multitud había coreado y bailado en el marco de la Fiesta de la Primavera 2022 de Glew.

