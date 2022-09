Cómo son los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur para el bimestre en curso

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de las distribuidoras Edenor y Edesur vigentes para el bimestre septiembre-octubre, en el inicio de la segmentación tarifaria por capacidad socieconómica y nivel de consumo. La medida se estableció a través de las resoluciones 313/2022 y 314/2022 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, en cuyos anexos se especifican los incrementos tarifarios correspondientes al nivel 1, de mayores ingresos, aproximadamente unos 5,9 millones de usuarios, a los que se les retirará el subsidio de manera gradual. Esa quita se instrumentará en tres etapas: un 20% del total del subsidio en el bimestre septiembre octubre, un 40% en el período noviembre-diciembre y el 40% restante a partir de enero de 2023. Para el nivel 2 (unos 6,5 millones de usuarios, que por estar entre los sectores más vulnerables se les cobra tarifa social) y 3 (intermedio, cerca de 2,5 millones), no habrá modificaciones respecto de los niveles ya vigentes, aunque se aplicará el incremento para el consumo que exceda los 400 kwh mensuales. En este último caso, también la quita de subsidios sobre el excedente se aplicará de manera paulatina, con la misma periodicidad y porcentajes que en el nivel 1. Las dos distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios dentro de los cinco días corridos en por lo menos dos diarios de mayor circulación de su área de concesión. En la resolución 313 se indica que el valor de la tarifa media de Edenor aumenta 9,11% (de los $ 7,802 por kwh de agosto a $ 8.513) y en la 314 se precisa que el valor para Edesur se incrementa 9,63% (de $ 7,832 a $ 8,586). Para los usuarios de Edenor de nivel 1 de la categoría 1- R, el cargo fijo se mantiene en los niveles de agosto y el variable tiene diferentes incrementos que en el caso de la franja de 0 a 150 kwh es del 53,31% y en la de 151 a 325 kwh del 52,32%. En el caso de Edesur, para la misma categoría los aumentos son de 52,61% para el cargo variable de 0 a 150 kwh y del 52,43% para el de 151 a 325 kwh. En la Secretaría de Energía se estima que el impacto en la facturación comenzará a verse reflejado a mediados de octubre, y para entonces con un menor consumo de los hogares por un clima más templado y una reducción estacional del precio de la energía, el impacto inicial se podría ver morigerado. Dentro de ese universo, se estima que hay usuarios que no se inscribieron en el RASE (Registro de Acceso al Subsidio a la Energía) pero que están en condiciones de mantener sus subsidios, por lo cual la Secretaría de Energía y los entes reguladores harán “un trabajo en el terreno” para poder identificarlos y dar la posibilidad incorporase al esquema. En pesos, un usuario del Nivel 1 del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con consumo de hasta 100 kwh, al que le corresponde la categoría R1, que a agosto paga una factura de $650, con la reducción de subsidios pasará a abonar alrededor de $1.000. En el caso de la categoría R2 -que nuclea al 44% de los usuarios con consumo de hasta 250 kwh– que pagaba hasta agosto facturas de hasta $ 1.600 pesos pasará a abonar $2.450. En tanto que en el extremo máximo, los usuarios de la categoría R9 -con consumo de hasta 1.401 kwh mensual- pasarán a pagar $19.000 contra los $14.000 que abonaban el mes pasado. En los casos de beneficiarios de otros niveles (2 y 3) de subsidios que no tendrán incrementos formales, deberán pagar una tarifa plena si el consumo supera el tope de 400 kwh mensual. Es decir que en el caso de un usuario R5 de entre 401 y 451 kwh de los $ 3.200 pesos vigentes en agosto pasará a pagar $ 3.400, ya que registrarán un aumento sin subsidios sólo por el excedente al tope fijado.

