Katopodis, Cascallares, Fabiani y Cantero recorrieron la histórica pavimentación de la avenida Capitán Olivera

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrió junto a Mariano Cascallares; al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y a la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, los avances de la histórica obra de pavimentación de la avenida Capitán Olivera. La jornada se llevó adelante en el cruce de la mencionada avenida con Hipólito Yrigoyen, donde las autoridades caminaron sobre la nueva pavimentación de esta arteria tan importante, que era tierra, y que divide los partidos de Almirante Brown y Presidente Perón. Se trata de una obra muy importante que consiste en la construcción de una calzada de hormigón con una longitud de 4,5 kilómetros y de 9,34 metros de ancho con carriles en ambas manos de circulación, uniendo las avenidas Hipólito Yrigoyen y Espora. “Estamos muy contentos recibiendo a Gabriel (Katopodis) y Blanca (Cantero) para recorrer los avances de esta obra tan importante y trascendental que mejorará por completo la circulación y la vinculación del distrito y la región”, sostuvo Juan Fabiani durante la recorrida, en la que también dialogaron con vecinos y vecinas. Mariano Cascallares, en tanto, subrayó que los trabajos “incluyen una extensa obra hidráulica, todo el equipamiento urbano, la construcción de veredas, de bicisendas y la instalación de luces con tecnología LED a lo largo de toda la traza”. Y agregó: “Esto es gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación de la mano de Gabriel (Katopodis) y también con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero. Seguimos sumando mejoras históricas para nuestro distrito”. Finalmente, Gabriel Katopodis, remarcó que “se trata de obras que cambian por completo la realidad de los barrios y también la vida de los vecinos y vecinas”. “A muy poco de acá estamos avanzando a pasos agigantados con el Viaducto de Ruta 4, otra mejora histórica, y así en distintos rincones de Almirante Brown, Presidente Perón y de todo el país. Estamos fervientemente convencidos de que la obra pública es el motor que nos va a sacar adelante”, añadió. Cabe destacar que esta obra histórica generará una mejora sustancial en la accesibilidad y en la conectividad de toda esa zona de Almirante Brown y de Presidente Perón, beneficiando a numerosos barrios de Glew y de Longchamps entre otras localidades brownianas. La traza renovada con la pavimentación de hormigón y todo el equipamiento urbano ya previsto se extenderá desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la avenida Tomás Espora que ya fue asfaltada en su totalidad hasta el límite con el vecino distrito de Presidente Perón. De la jornada participaron el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y el delegado de Glew, Guillermo Antoniano, entre otras autoridades

