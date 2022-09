Alberto Fernández asistirá a la “Misa por la paz y la fraternidad” en Luján

El presidente Alberto Fernández asistirá a partir de las 13 horas a la “Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos” que se desarrollará en Luján con el propósito de “rencausar la convivencia democrática”, luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una actividad que formará parte de las movilizaciones que el Frente de Todos (FdT) realizará en la jornada que incluirán actos en Parque Lezama y en la Plaza de Parque Patricios. Fuentes oficiales le conformaron a Télam que ministros y dirigentes de la coalición oficialista acompañarán al Presidente a esta ceremonia religiosa a más de una semana del atentado que sufrió la exmandataria en la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio de Recoleta. Con este oficio religioso en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Ejecutivo apunta a construir puentes con los sectores opositores y tener espacios de diálogo y que sea el puntapié inicial de una convocatoria para “reencauzar la convivencia democrática” tras el intento de magnicidio ocurrido cometido el pasado 1 de septiembre. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó el jueves que el presidente Alberto Fernández “invitó a todos los ministros” del Gabinete nacional a participar de la misa impulsada por la Intendencia de Luján, donde ya fue confirmada la presencia de los titulares de las carteras de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; entre otros. Se conoció que el Ministerio del Interior trabaja en una convocatoria para “reencauzar la convivencia democrática” tras el intento de asesinato cometido contra la Vicepresidenta, con “el convencimiento de que es necesario abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad”. Según informaron fuentes oficiales, De Pedro está en la búsqueda de concretar un llamado a todos los sectores y, en ese sentido, ya avanzó en diálogos con varios referentes de las principales fuerzas políticas, en una iniciativa tiene el aval del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. En ese sentido, en las últimas horas mantuvo diálogos telefónicos con varios dirigentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), entre ellos el titular de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el diputado nacional de esa fuerza Facundo Manes. La convocatoria La convocatoria a la denominada “Misa por la Paz y la Fraternidad de los Argentinos” surgió de parte del intendente de ese distrito, Leonardo Boto, quien realizó una invitación a “todas las fuerzas políticas y sus representantes y vecinos y vecinas de otras confesiones cristianas y religiosas”. “Nos parecía que desde Luján, el centro espiritual de la República Argentina, donde está el santuario nacional de la Patrona de todos los argentinos y argentinas teníamos que hacer algo oficial y ahí fue cuando hablamos con el arzobispo de Mercedes-Luján -monseñor Jorge Eduardo Scheinig- y coincidimos en organizar esta misa“, contó el jefe comunal bonaerense. Audio · Amplia convocatoria desde Luján a una “misa por la paz y la fraternidad de los argentinos” En tanto, dirigentes de distintos movimientos sociales afines al Gobierno ya anunciaron que asistirán a la misa en Luján. Entre ellos Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita; el titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC), su principal referente y diputado nacional (FDT), Juan Carlos Alderete, ponderó la realización de la convocatoria porque “ese es el camino para empezar a dar batalla frente a los discursos de odio y violencia”. Los otros actos Este sábado, en el Parque Lezama, el Frente de Todos (FDT) porteño se concentrará en un acto con un matiz más militante y una consigna contundente: “El pueblo cuida a Cristina. Cristina cuida al pueblo”. “Todos a Parque Lezama”, concluye la convocatoria para las 15, donde se espera que concurran los mayores referentes del PJ de la Ciudad y dirigentes del FDT como Mariano Recalde, Gabriel Cerruti, Juan Manuel Olmos, Leandro Santoro, Lorena Pokoik, Víctor Santa María, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Juan Manuel Valdés, Franco Vitali y hasta el bonaerense De Pedro. La convocatoria a Parque Lezama había sido prevista, en principio, para el sábado 27 de agosto, al concluir la semana en que el fiscal Diego Luciani dio su alegato en el marco de la causa que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en la cual la Vicepresidenta se encuentra imputada. Pero ese día, el Gobierno porteño instaló vallas en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta y la convocatoria en el barrio de San Telmo se suspendió y se trasladó hacia Juncal y Uruguay, intersección donde se ubica la vivienda de la exmandataria. Por otra parte, el juez porteño Juan María Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid convocaron a otra movilización también para este sábado a las 15, que bajo la consigna “corte a la Corte Suprema” se desarrollará en el Parque Patricios, ubicado en la esquina de la avenida Caseros y La Rioja, en rechazo al ‘lawfare’ y a “la persecución política, judicial y mediática contra Cristina Kirchner y demás compañeros”. También este sábado, en la Plaza de los Periodistas, ubicada en Perú y Zapiola, de la localidad bonaerense de San Justo, sectores del Frente de Todos realizarán una asamblea en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Both comments and pings are currently closed.