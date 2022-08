El municipio acompaña a los emprendedores independientes de Almirante Brown

En el marco del Programa de Empleo Independiente (PEI) del Ministerio de Trabajo de la Nación, y en articulación con el Municipio, emprendedores y emprendedoras de Almirante Brown recibieron subsidios no reembolsables destinados a inversiones en maquinarias, herramientas de trabajos e insumos que permitan el desarrollo de sus emprendimientos. Según lo informado desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, ya suman 180 las personas que pusieron en marcha sus emprendimientos gracias al programa. “El objetivo es mejorar las condiciones laborales de nuestros vecinos y vecinas que trabajan por cuenta propia o quieren emprender. Seguimos acompañándolos y acercando herramientas para fortalecer la producción de nuestro distrito”, señaló al respecto Mariano Cascallares. Vale señalar que cada participante del PEI recibe una ayuda económica (beca) durante los meses de capacitación en el Curso de Gestión Empresarial y en los primeros nueve meses desde el inicio del emprendimiento. En tanto, percibe un capital no reembolsable para el desarrollo de las unidades productivas o de prestación de servicio que lleva a los emprendedores a lograr su independencia económica. El Municipio tiene a su cargo la formación de los emprendedores y emprendedoras. Y en Brown además a través de la Feria MiPyme se promueve la comercialización de los productos. Para consultas y más información respecto del programa comunicarse a través del mail produccionyempleo@brown.gob.ar

