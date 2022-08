Cascallares y Fabiani celebraron el Día de los Abuelos con 1500 adultos mayores de Brown

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, celebraron junto a 1500 adultos mayores el Día de los Abuelos y las Abuelas de nuestro distrito. En una jornada recreativa que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, abuelos y abuelas de 63 Centros de Jubilados y Pensionados del partido disfrutaron de una merienda y de diferentes espectáculos artísticos organizados por la Comuna. El encuentro festivo fue el momento oportuno para que las queridas vecinas y vecinos se reunieran con Cascallares y el intendente para expresar su agradecimiento por el acompañamiento hacia la Tercera Edad, además de su alegría y la desbordante energía que siempre los acompaña. En ese marco, Cascallares no sólo agradeció a todos los que hicieron posible la realización del evento, sino a los jubilados y jubiladas por su buena predisposición, por el sentido de esperanza y solidaridad que tienen aún en momentos difíciles. “Eso a nosotros nos carga las pilas, nos da fuerza en lo cotidiano para seguir trabajando y llegar a cada rincón de Almirante Brown con todo lo que necesitamos. Nosotros los escuchamos de verdad y les agradecemos la alegría que tienen”, expresó Cascallares. Fabiani, en tanto, se sumó a los agradecimientos por el afecto y muestras de cariño, y celebró el poder contar con la experiencia de vida de los abuelos y abuelas del distrito que posibilitan un trabajo articulado con la Comuna. Durante la fiesta los adultos mayores no solo bailaron sino se deleitaron con la presentación y broche de oro del Grupo Safari encabezado por el canta autor argentino, Cris Manzano, quien cosechó grandes éxitos que aún perduran en el recuerdo de todos los presentes. Los abuelos y abuelas además se llevaron un presente. Participaron del festejo, entre otros, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán, el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro, la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel y el coordinador de Deportes para Adultos Mayores, Pablo Varas, además del consejero de Adultos Mayores, Carmelo Pernicone.

