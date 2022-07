Proyecto Lucecita de Albertina solicitan donaciones para el festejo del Día del Niño

Como cada año, Proyecto Lucecita de Albertina encara la campaña destinada al festejo del Día del Niño junto a las nenas y los nenes del barrio y alrededores. En esta oportunidad están pidiendo juguetes en buen estado, golosinas, alimentos para la merienda, globos y cualquier tipo de colaboración que sea relevante para el festejo que se desarrollará el 20 de agosto al aire libre. “La idea es hacerlo en la calle para que puedan participar una gran cantidad de familias”, aseguró la fundadora del proyecto, Débora Ponce. Los que quieran colaborar con esta entidad que se dedica a contener, asistir y ayudar a los chicos del barrio, pueden acercarse directamente al espacio ubicado en Evaristo Carriego 695, Albertina o se puede donar dinero a través de Mercado Pago. La idea es hacerlo en la calle para que puedan participar una gran cantidad de familias. Dicha ONG asiste a través de bolsas de alimentos a unas 60 familias. También entregan medicación en forma gratuita, capacitan a la gente y le buscan trabajo. “Abarcamos todo Lomas y tenemos gente de La Matanza, Malvinas, Monte Grande y de otros municipios. No tenemos ayuda del Estado; funciona solo con donaciones de la gente”, aseguró Deby, que bautizó así al espacio solidario con el nombre de su hija que falleció hace dos años.

