La biblioteca municipal ofrece una amplia variedad de actividades y publicaciones

La Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué, dependiente del Instituto de las Culturas de Almirante Brown, que en el mes de agosto celebrará sus 104 años de vida, continúa ofreciendo un amplio abanico de propuestas dirigidas a toda la familia. Además, cuenta con libros publicados recientemente que la convierten en una institución de referencia en la zona. Dicho espacio es escenario de numerosas actividades que incluyen desde visitas guiadas, presentaciones de libros, talleres, y encuentros con temáticas especiales hasta la exitosa puesta en marcha del proyecto “Libro digital” que permite a las vecinas y vecinos del distrito acceder a la lectura de textos sin moverse de sus casas. La biblioteca profundiza la promoción lectora de toda la comunidad con material actualizado con libros de renovación constante que atrae a todos sus socios. Al respecto la directora de la institución, Graciela Vega, señaló que la adquisición de libros por parte del Municipio – con el apoyo de Mariano Cascallares y del intendente interino, Juan Fabiani-, de la Asociación de Amigos de la biblioteca, y de subsidios otorgados a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), “ha permitido la actualización de los textos que la convierte en una de las instituciones más requeridas para préstamos de ejemplares permitiendo que los socios tengan los libros de reciente publicación que están en las librerías”, señaló. En la institución también se desarrollan talleres semanales de la tercera edad con la Universidad de Almirante Brown UNAB, (cursos literarios y de idioma); de escritura y lectura, a través del Instituto de las Culturas, y actividades del equipo de narradores y especialistas, además de talleres de mosaiquismo y de nutrición saludable (pautas de alimentación, información nutricional), cada quince días. En ese marco Mariano Cascallares destacó “el trabajo del Bibliomovil que continúa extendiendo con visitas a plazas, comedores, merenderos, llevando donaciones de libros con el afán de promocionar la lectura”.

En tanto se realizan visitas guiadas para alumnos y alumnas de escuelas, que posibilitan que la comunidad educativa conozca la institución y se interiorice respecto de la historia del lugar y de los servicios que ofrece. También se digitaliza el material bibliográfico de autores locales independientes y del acervo histórico a los que se puede acceder ingresando a las redes sociales de la institución y escaneando un código QR. Dicha propuesta denominada “libro digital” originada hace poco más de dos años, en contexto de pandemia, “ha sido un éxito no solo por los lectores que la eligieron sino por la importante difusión para autores”, expresó Vega. Cabe señalar, que el espacio se prepara también para las vacaciones de invierno con actividades diarias de 15 a 18 horas en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, con un rincón de lecturas y narraciones. Los niños y niñas podrán acercarse al stand de la biblioteca para ver los libros y disfrutar de dicho espacio. Vale recordar que la institución trabaja en la temática infantil en su contexto familiar. En ese sentido llevó adelante en el pasado mes de abril el Museo de los cuentos clásicos y la feria del libro infantil, y tiene previsto para el mes de agosto- además de la celebración por el aniversario- una exposición de muñecos y juguetes donde se podrá disfrutar de juegos de todos tiempos que quedaron en la memoria de los padres y abuelos. Por último, la biblioteca prevé también el desarrollo próximo de un curso de estimulación perinatal de la lectura para embarazadas, en su espacio llamado Bebeteca. La querida institución atiende de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas, en La Rosa 974, Adrogué. Para informes y consultas comunicarse a través del correo biblioadrogue@gmail.com o bien ingresando a las redes sociales @biblioteca.esteban.adrogue , y al facebook Biblioteca Esteban Adrogué. También recomiendan comunicarse al WhatsApp 116489- 4657, para reserva de libros y para donaciones.

Both comments and pings are currently closed.