Scioli asume este miércoles como nuevo ministro de Desarrollo Productivo

El exembajador en Brasil Daniel Scioli asumirá este miércoles como ministro de Desarrollo Productivo, en reemplazo del saliente Matías Kulfas, informaron fuentes oficiales. El acto de jura lo encabezará el presidente Alberto Fernández, a las 18, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Scioli llegó en la madrugada del lunes al país, procedente de Brasilia, ciudad capital del vecino país donde está la sede de la embajada argentina. El futuro ministro tendrá una agenda basada en ciencia y tecnología, educación, turismo, trabajo y desarrollo social, indicaron a Télam fuentes cercanas al exembajador, exgobernador bonaerense y exvicepresidente de la Nación. Además estará también vinculada a las pymes y, en ese sentido, ya habló con Guillermo Merediz, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, por líneas crediticias para el sector; del mismo modo que se entrevistará con Eduardo Hecker, director del Banco Nación. Scioli también trabajará en las economías regionales junto a los gobernadores, con la idea de acrecentar las exportaciones; y buscará atraer inversiones, especialmente en lo referido a litio, potasio y energía verde, añadieron las fuentes. Esas inversiones no serán solo buscadas en Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, más allá de que el presidente del país vecino Jai Bolsonaro se ofreció a “seguir trabajando como hasta ahora” y a “mantener el vínculo”. Desde su retorno al país, Scioli viene hablando con varios de los ministros del gabinete, entre ellos el titular de Economía, Martín Guzmán, para articular temas. También lo hizo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para acelerar la agenda legislativa de su ministerio, principalmente en relación a proyectos de leyes trabados, como los de Electromovilidad y Agroindustria. Además, hace tres semanas Scioli visitó en el Senado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien resaltó la tarea del exembajador, confiaron las citadas fuentes. Alberto Fernández le había ofrecido el cargo al exgobernador bonaerense el pasado 4 de junio, luego de pedirle la renuncia a Kulfas por información que difundió el funcionario sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, algo que el jefe de Estado consideró “éticamente reprochable”. Scioli se mostró sorprendido por el ofrecimiento del cargo de ministro, pero al tener con el Presidente un compromiso “político, afectivo y personal” aceptó rápidamente. La embajada argentina en Brasil quedará momentáneamente a cargo de Pablo De Santis, el actual Encargado de Negocios.

Both comments and pings are currently closed.