Cascallares y Fabiani distinguieron a vecinos solidarios y presentaron la agenda de “Causa Común”

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, presentaron la agenda de actividades y objetivos de trabajo que el programa solidario municipal “Causa Común” promoverá en 2022 y 2023. En la oportunidad también distinguieron a vecinos y vecinas del distrito que actuaron solidariamente en plena pandemia en beneficio de la población, como embajadores de la iniciativa. El acto, que tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura, contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el Obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones; el presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), Francisco Leone; y la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales local, Leda Quintana, entre otros. Durante el encuentro se proyectó un video con las acciones del programa solidario entre 2020 y 2022, y se presentó la propuesta de trabajo con doce objetivos mensuales desde junio de 2022 a mayo de 2023, que abarca temáticas como el medio ambiente, la concientización sobre el cáncer de mama, la niñez, la salud animal, la seguridad vial, las comunidades sostenibles, el regreso a la escuela, la alimentación, la responsabilidad social empresarial, la donación de sangre y Brown como el Primer Municipio Donante. La misma estuvo a cargo de Mariel Casaforte y Daniel Fagaburu (integrantes del programa). En la ocasión Fabiani recordó los inicios de “Causa Común”, que se originó y fue creciendo por la colaboración y solidaridad de la gente: “Creo que la presentación de la agenda del programa habla de las ganas de que este gran programa solidario continúe creciendo mientras todos juntos sigamos siendo solidarios, entendiendo que nadie se salva solo”. Por su parte, Cascallares señaló que “Causa Común es solidaridad, es amor, es el compromiso por el otro, y así surgió en cada uno de ustedes que dieron lo mejor de sí en un momento de incertidumbre donde tratábamos de pensar como nos teníamos que organizar, y lograr en el distrito que nuestra gente no la pasará mal”. Más adelante Cascallares que agradeció y renovó el compromiso de seguir trabajando en la causa destacó: “Es un orgullo estar acá para demostrar nuestro reconocimiento a ustedes por pensar en el otro, y al mismo tiempo agradecer al equipo de Causa Común por la fuerte planificación de trabajo para el próximo año”. “Hemos trabajado dos años y vamos a seguir haciéndolo para que el tercero sea de muchos logros, trabajando fuerte desde la gestión y de la comunidad organizada”, añadió. En tanto, Jawtuschenko -responsable de “Causa Común”- agradeció la generosidad y compromiso de todos los que integran el programa, que es un puente entre el que puede colaborar y el que necesita, y donde el Estado se propone como articulador de la política de ayudar de manera innovadora. “Esta es una experiencia de desarrollo comunitario. El bien común nos une”, concluyó. En el acto también se llevó adelante la entrega de reconocimientos a vecinas y vecinos del distrito, distinguidos como embajadores de “Causa Común”, a través de la ordenanza N°12.353/21, por su aporte y por representar e inspirar los valores de la solidaridad y el bien común. En ese marco fueron reconocidos Francisco “Pancho” Leone, presidente de CUCAIBA, con quien se firmó el convenio de “Municipio Donante”; Catalina Isabel Mamani, quien dona frutas y verduras todos los sábados desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad; Karina Floribal, vecina de Burzaco, que participó en diferentes jornadas donando sangre, plasma, plaquetas y cabello, convirtiéndose en multidonante, y Miguel Rodríguez, titular de la empresa GENROD y ex presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, quien donó 500 camas producidas por su empresa durante la pandemia de Covid-19. Todos recibieron un diploma, un acrílico y un banderín institucional y además fueron homenajeados con sentidas palabras por parte de quienes conocen sus acciones y valores, a través de proyecciones (videos) de testimonios. Participaron también de la jornada, el presidente de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, Hernán Pereyra; el titular de la Unión Industrial de Almirante Brown, Ariel Vinagre, representantes del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, y del Banco Provincia, además de concejales y concejalas, funcionarios del Ejecutivo municipal, representantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown, de entidades de bien público e instituciones del distrito. “Causa Común” fue lanzado por el Municipio de Almirante Brown en abril de 2020 con el inicio de la pandemia y se convirtió en un ejemplo de intermediación y solidaridad entre el Estado y las vecinas y vecinos que más lo necesitan.

