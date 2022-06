Un hombre robó un micro escolar y fue detenido tras ser perseguido durante 22 kilómetros

Un hombre de 43 años robó un micro escobar sin ocupantes y fue detenido luego de una persecución de aproximadamente 22 kilómetros que se inició en el barrio porteño de Villa Luro y finalizó en la localidad bonaerense de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, e incluyó disparos y el choque de al menos 16 autos particulares, una ambulancia y cuatro móviles policiales. El episodio se inició la noche del lunes cuando un hombre robó un colectivo escolar que se encontraba estacionado en el cruce de las calles Zelada y Mozart, del mencionado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informaron fuentes policiales. Según expresaron las fuentes a Télam, el dueño del transporte realizó la denuncia al 911, por lo que se inició la búsqueda. Finalmente, mediante las cámaras del Anillo Digital se divisó al micro sobre la avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro, que se dirigía con dirección a la provincia de Buenos Aires. Todo finalizó cuando los policías dispararon contra el motor y los neumáticos. Fue entonces que personal de la Comisaría Vecinal 8C junto a efectivos de Despliegue Intervenciones Rápidas y Servicios Especiales (DIRySE) de la Policía de la Ciudad comenzaron una persecución. El delincuente, que se encontraba armado, continuó hacia la autopista Juan Domingo Perón, más conocida como Camino Negro, por lo que también tomaron intervención efectivos de la Policía bonaerense. La persecución siguió hacia Camino de Cintura, donde el hombre colisionó con al menos 16 autos particulares, una ambulancia y cuatro móviles policiales, según detallaron las fuentes. Todo finalizó cuando los policías dispararon contra el motor y los neumáticos de la unidad, provocado que detuviera su marcha en la colectora de Camino de Cintura y San Martín, en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, a unos 30 kilómetros aproximadamente de dónde se inició. Todo finalizó cuando los policías dispararon contra el motor y los neumáticos. Las fuentes indicaron que el detenido es un hombre de 43 años, con antecedentes por una tentativa de robo en febrero de 2020. El ahora detenido fue trasladado al hospital Santamarina de Monte Grande para ser atendido por algunos traumatismos que fueron provocados durante la persecución. En tanto, el arma que portaba el hombre no fue hallada mientras que el colectivo Mercedes Benz, visiblemente dañado, quedó secuestrado. Interviene en la causa la fiscal Verónica Ciffarelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Esteban Echeverría.

