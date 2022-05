Próximo feriado: se viene un fin de semana largo

Con los resabios de los festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo, los argentinos transitarán algunas semanas completas hasta llegar a los próximos dos feriados, que se unen para formar un fin de semana extra largo: el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio, y el fallecimiento de Manuel Belgrano, el 20 del mismo mes. Se trata de dos de los próceres más destacados para la historia argentina. En los últimos días fueron noticia porque el gobierno nacional decidió poner sus caras en los nuevos billetes de 200 y 500 pesos, junto con Juana Azurduy y María Remedios del Valle. Por qué es feriado el 20 de junio La muerte de Belgrano, día conmemorado como el día de la bandera, sucedió casi un año antes que la de Güemes. El prócer que creó el emblema nacional más fuerte de nuestro suelo falleció el 20 de junio de 1820 en su casa paterna luego de mucho tiempo de enfermedad. Ese día también es conocido como el día de los tres gobernadores de la Provincia de Buenos Aires: el presidente de la Junta de Representantes, Ildefonso Ramos Mejía; el Comandante del Ejército de Campaña, con sede en la villa de Lujan, general Miguel Estanislao Soler; y el Cabildo de Buenos Aires, como Cuerpo Colegiado. Según reclamaba el testamento de Belgrano, escrito el 25 de mayo, su cuerpo fue embalsamado, probablemente a la espera de que el Cabildo de Buenos Aires le brindara las honras que se había propuesto ofrecerle, hecho que no ocurrió. Por qué es feriado el 17 de junio Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, Güemes pasó a la inmortalidad el 17 de junio de 1821, luego de agonizar durante más de 10 días. Días antes, en la noche del 7 de junio, una columna realista guiada por un traidor local sorprendió al líder de “Los Infernales” en Salta y lo hirió de gravedad. “Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas” fueron unas de sus últimas palabras antes de fallecer el 17 de junio de aquel año. ¿Qué feriados quedan en 2022? 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes . Se celebrará el mismo viernes.

. Se celebrará el mismo viernes. 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín . Se celebrará el 15 de agosto.

. Se celebrará el 15 de agosto. 7 de octubre: Feriado con fines turísticos.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural : se celebrará el 10 de octubre.

: se celebrará el 10 de octubre. 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

9 de diciembre: Feriado con fines turísticos.

25 de diciembre: Navidad.

