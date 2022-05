Cascallares y Fabiani participaron del 102° aniversario del Club Defensores de Glew

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron este domingo de los festejos del 102° Aniversario de la fundación del Club Atlético Defensores de Glew, en una jornada que incluyó la entrega de distinciones y shows musicales. La jornada, que se llevó adelante en la sede situada en Sarmiento N° 45, contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, y del titular del club Guillermo Antoniani. Más de 500 vecinas y vecinos participaron de este festejo tan importante, en el que además se entregaron distinciones a las socias y socios y también a las subcomisiones de los distintos deportes de la querida institución de la localidad de Glew. Juan Fabiani remarcó durante la visita que “es una inmensa alegría compartir esta jornada tan especial junto con el Club Defensores de Glew, una institución browniana muy importante que trabaja constantemente para fomentar y potenciar el deporte y la integración”. Por su parte, Mariano Cascallares destacó que “por su historia, su presente y su futuro ‘El Defe’ nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando por el deporte y por nuestros clubes de barrio que son herramientas de inclusión e igualdad de oportunidades para nuestros vecinos y vecinas”. Durante los festejos también hubo shows musicales y culturales de la mano de Beto César, Gustavo Remesar, Antonio Ríos y Oscar Torlucci, entre otras figuras

