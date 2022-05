Un “canoazo” frente al Congreso reclama una Ley Nacional de Pesca Artesanal

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realiza este jueves un “canoazo” de protesta frente al Congreso Nacional, donde reclamarán la sanción del proyecto sobre Ley de Pesca Artesanal, que “permitirá levantar el piso de derechos” para este sector. El “canoazo” de protesta se desarrolla desde las 10, frente al Congreso nacional, informaron a Télam voceros de la UTEP. “En el marco de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, realizaremos un “canoazo”, para impulsar la Ley Nacional de Pesca Artesanal. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y visibilizar a un sector de la Economía Popular productor de alimentos que históricamente fue explotado y criminalizado”, señaló un comunicado difundido por los organizadores de la convocatoria. La UTEP, que representa a trabajadores informales de todo el país, buscará de esta forma darle un impulso al proyecto de ley, respaldado por una gran cantidad de legisladores del Frente de Todos (FdT). Foto Victoria Gesualdi En ese sentido destacaron que “el proyecto histórico está destinado a una población de trabajadores y trabajadoras productores de alimentos que nunca tuvieron ningún tipo de protección ni regulación que les permita levantar su piso de derechos, discutir sus precios de venta, desconcentrar al sector empresario exportador de alimentos y garantizar alimentos sanos a mejor precio en la mesa de las y los argentinos”. “El proyecto está destinado a una población de productores de alimentos que nunca tuvieron protección ni regulación para levantar su piso de derechos, discutir sus preciosy garantizar alimentos sanos a mejor precio en la mesa de las y los argentinos” UTEP “En la puerta del Congreso se estará realizando un canoazo de los trabajadores del sector que pondrá de relieve la importancia de la Ley. Mientras en el auditorio pondremos frente a los diputados y diputadas las herramientas de trabajo del sector y acompañarán delegados y delegadas de más de 20 asambleas de pescadores de todo el país”. En ese marco, la protesta propondrá “la creación de un Registro Nacional de la Pesca Artesanal; de terminales pesqueras; de los consejos de cuenca y la creación de un fondo de fomento para la Pesca Artesanal”. En la misma manifestación, también habrá venta de pescado fresco de calidad y a precios populares, anunciaron desde esta entidad gremial.

