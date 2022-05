Almirante Brown celebra el 212° aniversario de la Revolución de Mayo

Al cumplirse el 212º aniversario de la Gesta de Mayo, la Municipalidad de Almirante Brown informó que si el tiempo lo permite este miércoles 25 se llevará adelante el tradicional acto homenaje y desfile en la Plaza 25 de Mayo de Rafael Calzada. En caso de lluvia, la celebración se trasladará a la Parroquia Santísima Trinidad de la avenida San Martín N° 3773 con el tradicional Santo Tedeum. Ambos eventos están previstos para las 10,30 horas. Si no se registran precipitaciones, la celebración (acto oficial y desfile) -que contará con la participación del diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani- se realizará a partir de las 10.30 horas en la plaza 25 de Mayo, ubicada entre las calles Colón, Martín Arín, Lavalle y Rivadavia de dicha localidad. Si finalmente se confirma el pronóstico del tiempo que anuncia lluvias y mal tiempo, la agenda oficial se trasladará a la Parroquia Santísima Trinidad con la realización del Santo Tedeum. De ese modo, una vez más la ciudadanía podrá reunirse para conmemorar la constitución del primer Gobierno Patrio, una gesta que fue el inicio del proceso emancipador de nuestro país.

