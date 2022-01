Este verano 10.200 alumnas y alumnos van a la escuela en Almirante Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitó la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 de Glew, una de las 75 sedes del programa “Verano +ATR” del distrito, en el marco de una iniciativa de la que participan 10.200 alumnos y alumnas brownian@s. La jornada se llevó adelante en el establecimiento educativo ubicado en Bartolomé Escobar N°3800, donde Fabiani dialogó con las chicas y los chicos que participan de las distintas actividades junto al secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva. El programa se inició el 4 de enero con el objetivo de que los niños, niñas y jóvenes disfruten de actividades educativas, deportivas y culturales al aire libre con todas las medidas de cuidado vigentes para los establecimientos educativos para recuperar el vínculo con la escuela, promover aprendizajes, el cuidado del cuerpo y la recreación. “Contentos de recorrer esta querida Escuela Agraria de Glew que es muy importante para todo Almirante Brown. Esta vez con la participación de chicos y chicas en el programa Verano +ATR pero siempre con el compromiso de tener una educación pública de calidad. En total son unos 10.200 alumnos y alumnas los que están realizando estas actividades”, subrayó Fabiani. Mientras que Pianciola sostuvo que “son 75 las sedes donde se lleva adelante el programa en el distrito, donde se trabaja con tareas de revinculación con alumnos y alumnas que tuvieron alguna dificultad para alcanzar los objetivos trazados durante el año y también actividades recreativas”. Cabe destacar que en toda la provincia de Buenos Aires son más de 263 mil los estudiantes que participan de esta iniciativa en 2.490 sedes. Por su parte Mariano Cascallares apuntó que “la propuesta incluye actividades artísticas y culturales que promuevan la enseñanza de contenidos desde un enfoque lúdico, en articulación con los programas “Acompañar Cultura” del Instituto Cultural de la Provincia y “Volvé a la Escuela” del Ministerio de Educación de la Nación”. Verano +ATR está destinado a estudiantes bonaerenses que forman parte del Programa para la intensificación de la enseñanza “+ATR” que cursan los niveles Primario, Secundario y quienes estuvieron en sala de 5 del nivel Inicial en 2021, como así también a todas las niñas, niños y jóvenes en edad escolar que deseen ser parte de la propuesta.

Both comments and pings are currently closed.