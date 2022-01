Entró en Diputados el proyecto de movilidad sustentable

El proyecto de ley de Promoción de Electromovilidad impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca impulsar la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales, ingresó en las últimas horas a la Cámara de Diputados para ser tratado durante la sesiones extraordinarias del Congreso convocadas por el Gobierno nacional. Se trata de una de las 18 iniciativas que integran el temario enviado el martes por el Poder Ejecutivo, que sería tratada a partir del 1 de febrero, fecha establecida para el inicio de las extraordinarias. La iniciativa elaborada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas, había sido presentada por el presidente Alberto Fernández antes de las elecciones generales. De qué trata la iniciativa El proyecto plantea declarar de interés nacional “el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, conversión y utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales producidos en el territorio nacional específicamente destinados a la movilidad sustentable”. La iniciativa tiene como objetivo “promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales de producción nacional para una movilidad sustentable”. De acuerdo al texto, se incluye “tanto los existentes al momento de su sanción como aquellos que se produzcan en el futuro y, en particular, el fomento de inversiones en cuanto ello permita el desarrollo creciente y sostenido de una oferta nacional de vehículos de movilidad sustentable; así como la creación de instituciones de apoyo, a los fines de estos objetivos”. El proyecto establece, entre otras cuestiones, incentivos a la demanda de bienes de la movilidad sustentable mediante la generación de beneficios tributarios y franquicias en el pago de tasas y contribuciones con sujeción a lo que al efecto dispongan las jurisdicciones locales. También, se propone incentivos a las inversiones para el incremento productivo de proyectos existentes y a las inversiones en nuevos proyectos destinados a la producción de bienes de la movilidad sustentable. Según el proyecto, el Ministerio de Transporte establecerá instrumentos factibles para alcanzar el objetivo de reconversión de flotas.

